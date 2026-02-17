La mayor parte de los incendios domésticos de España se producen durante la noche, siendo el origen más frecuente del fuego los fallos eléctricos

Los cinco adolescentes muertos en el incendio de un trastero en Manlleu, Barcelona, habrían fallecido por inhalación de humo

Compartir







El incendio que ha golpeado al municipio de Manlleu, Barcelona, en el que cinco adolescentes han muerto tras un fuego desatado en el trastero de un edificio es uno de los más trágicos de los últimos años en España, superado solo por el de Campanar, en 2024. Ese año, 234 personas murieron en incendios domésticos o explosiones.

Constituyendo una causa importante de muertes en nuestro país, ese 2024 se registraron además 19.411 incendios en inmuebles de viviendas, lo que constituye una media de 53 al día.

PUEDE INTERESARTE Fallece un hombre de 75 años al entrar en una vivienda en llamas en El Mirón, en Ávila

Los incendios, sobre todo durante la noche y con los fallos eléctricos como origen más frecuente

Como en el caso de Manlleu, la mayor parte de los incendios domésticos de España se producen durante la noche, siendo el origen más frecuente del fuego los fallos eléctricos.

Según la estadística, el grupo más vulnerable frente aun incendio sigue siendo el de las personas mayores de 64 años, mientras la causa principal de fallecimiento confirmada en cuatro de cada cinco víctimas es la intoxicación por humo o gases tóxicos derivados del fuego.

PUEDE INTERESARTE Rescatados dos senderistas a los que se buscaba en la zona del incendio de Cartagena, estabilizado y sin focos activos

El trágico incendio de Manlleu

El incendio del municipio barcelonés se declaró concretamente en torno a las 21:10 horas del lunes 16 de febrero, cuando el 112 de Cataluña fue avisado por los vecinos, que comenzaron a alertarse tras detectar humo en la escalera.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Las llamas se desencadenaron en un trastero situado en un edificio de la calle Montseny de Manlleu, donde al parecer, por razones que se investigan, se encontraban los cinco adolescentes, que no pudieron salir a tiempo.

Si bien en un principio se informaba de que dicho trastero estaba habilitado para vivienda, los vecinos señalan que ahí no vivía nadie, por lo que este extremo está por confirmar, mientras los Mossos d’Esquadra se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias que rodean al suceso y resolver cuál ha sido el origen del fuego.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Fue a aproximadamente las 21:41 cuando los efectivos de los bomberos desplazados a la zona lograron extinguir las llamas, encontrando justo después un primer cadáver y luego los otros cuatro.

El humo se extendió rápidamente a las zonas comunes, lo que propició que los vecinos, que obtuvieron posteriormente apoyo de la Policía Local, abandonasen rápidamente el área.

Además de los cinco adolescentes fallecidos, otras cuatro personas resultaron heridas leves: tres recibieron el alta tras ser atendidos en las ambulancias y la cuarta no quiso ser trasladada a ningún centro hospitalario.