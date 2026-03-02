Asun Chamoso 02 MAR 2026 - 07:30h.

La médica Eva Abad murió brutalmente apuñalada por su marido en 2019 en Terrassa

El asesino fue condenado a 24 años de cárcel pero queda pendiente la responsabilidad civil tras cuatro años de la sentencia

Compartir







BarcelonaLa familia de Eva Abad ha decidido alzar la voz. En julio del 2019 la doctora fue brutalmente apuñalada por su marido en el piso que compartían en Terrassa (Barcelona). El fue condenado por asesinato a 24 años de prisión en 2022. Una sentencia que ratificó el Tribunal Supremo un año después.

Cuatro años de proceso judicial en el que se ha cumplido la parte penal pero no la responsabilidad civil con las indemnizaciones a los dos hijos, los padres y tres hermanos. Raquel Abad, hermana de Eva, pide "a las administraciones públicas que se legisle para que en los casos de violencia de género la responsabilidad penal tanto como civil se hagan de forma íntegra y a la vez".

El asesino de Eva está pagando la condena pero no la mitad de la hipoteca que le toca ni las indemnizaciones. Los dos hijos de la doctora Abad heredaron el 50% de dos inmuebles: un piso en la costa y la vivienda habitual que tiene una alta hipoteca. "La familia está pagando la hipoteca del asesino para no perder el piso" denuncia Raquel.

Proceso doloroso y encallado

"Para nosotros es muy doloroso porque no acabamos de cerrar un círculo" afirma la hermana de Eva y añade: "Esta situación administrativa nos sobrepasa familiarmente porque no podemos dar por cerrado un golpe tan duro como es la pérdida de una familiar, muy traumática, para toda la vida y no podemos cerrarlo porque no podemos pagar la hipoteca, los gastos, ... y ves que le estás pagando la mitad de la hipoteca al asesino de tu madre. Es patético. No tiene sentido".

El juzgado ordenó la ejecución forzosa y se embargaron los bienes pero el proceso está encallado. La mitad de las dos viviendas que corresponden al condenado han de salir a subasta pública para pagar el más de medio millón de euros de indemnización a la familia pero la renuncia del perito tasador judicial ha sumado más retraso por lo que tienen que esperar a que se designe otro.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Vía preferente

Alejandro de Dios, abogado civilista y mercantilista, es el que lleva el caso de la familia desde hace un año. "En estos casos tan graves, el problema de la familia es que hasta que no finaliza el vía crucis procesal no pueden pasar página del hecho tan grave que ha sucedido en la familia y cada día que pasa sin solucionarlo deben estar reviviendo ese hecho tan grave" asegura el abogado.

De Dios coincide con la familia de Eva y apunta a un cambio en la legislación: "Creo que en estos casos se debería hacer una tramitación preferente a todo el procedimiento. Esta pieza separada de la ejecución de la responsabilidad civil también se le debería dar carácter preferente. Considero que los poderes públicos deberían legislar para que fuera por vía acelerada y se le diera prioridad a estos procedimientos".