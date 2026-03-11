Asun Chamoso 11 MAR 2026 - 15:39h.

La cruz, que corona la torre de Jesucristo, mide 17 metros de altura

El templo de la Sagrada Familia alcanza su altura máxima: 172,5 metros

BarcelonaLa cruz, que corona la torre de Jesucristo del templo de la Sagrada Familia, ya es visible. El 20 de febrero se acabó de instalar el brazo superior de 17 metros, que equivale a cinco plantas de un edificio, con los que la basílica alcanzó su altura máxima de 172,5 metros.

Desde entonces, se continuó trabajando y unos andamios impedían ver su esplendor. Ahora ya es posible ver al completo la cruz y cómo ha cambiado el panorama de Barcelona con la iglesia más alta del mundo.

Durante los años 2027 y 2028 los trabajos continuarán en el interior de la estructura. La torre de Jesucristo es la torre central de la basílica de la Sagrada Familia y está rodeada por las cuatro torres de los Evangelistas y por la torre de la Virgen María.

Cruz visitable

La cruz, que ahora luce en lo alto del templo, se fabricó en Alemania en módulos y se montó casi totalmente en la Sagrada Familia. La cerámica esmaltada blanca, la piedra interior y los cristales se hicieron en varios talleres de Cataluña.

Las piezas de la cruz se encajaron en una plataforma de trabajo a 54 metros de altura encima de la nave central. Se fueron subiendo montadas en siete partes: el brazo inferior, el núcleo central, los cuatro brazos y por último, el superior. Su colocación fue todo un evento que pudo seguirse en directo en las redes sociales. Una vez acabada la cruz, se podrá visitar el interior accediendo por unas escaleras de caracol hasta un mirador.

Visita del papa

Coincidiendo con el centenario de la muerte de Antonio Gaudí, el 10 junio el papa León XIV visitará la Sagrada Familia. La comisión organizadora avanza que el acto consistirá en una ofrenda en la tumba de Gaudí, la bendición de la torre de Jesucristo y una misa en la basílica.