La basílica de la Sagrada Familia de Barcelona ha alcanzado este viernes su altura máxima, 172,5 metros

La Sagrada Familia, a un paso de culminar la Torre de Jesús: instalados los cuatro brazos horizontales de la cruz

Compartir







La basílica de la Sagrada Familia de Barcelona ha alcanzado este viernes su altura máxima, 172,5 metros, con la colocación del brazo superior de la cruz de la Torre de Jesús.

Con la ayuda de una gran grúa, los operarios del templo han colocado el brazo superior de la citada cruz de la Torre de Jesús cuando pasaban pocos minutos de las 11:00 horas, con lo que esta construcción proyectada por el arquitecto Antoni Gaudí en el siglo XIX ha alcanzado su punto más alto.

Los operarios siguen trabajando este viernes en el anclaje de esta última pieza de la cruz de Jesús de la Sagrada Familia, de 17 metros de altura y 13,5 de anchura.

PUEDE INTERESARTE Avanza la instalación de la Cruz de la Torre de Jesús en la Sagrada Familia: en 2027 se podrá visitar su mirador

La colocación del brazo superior

La fundación Junta Constructora de la Sagrada Familia ha emitido en directo por sus canales en las redes sociales la maniobra de colocación de las piezas desde las 10:00 de la mañana, trabajos que algunas personas han observado en el entorno de la basílica.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La inauguración de la Torre de Jesús se inaugurará el próximo 10 de junio, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Gaudí. Desde el pasado mes de octubre, cuando alcanzó los 162,9 metros de altura, la Sagrada Familia es la iglesia más alta del mundo.