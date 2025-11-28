Redacción Cataluña 28 NOV 2025 - 22:16h.

Las obras comenzaron hace más de 140 años, en 1882, y falta todavía una década para que concluyan del todo

La recta final de la Sagrada Familia para convertirse en la iglesia más alta del mundo, con una torre de 172,5 metros

Avanza la instalación de la Cruz de la Torre de Jesús, que se convertirá en la parte más alta de la Sagrada Familia. Tendrá una altura total de 172 metros, el equivalente a un edificio de 50 plantas. Por ahora ya están colocados los dos primeros brazos de la cruz. La culminación de estas obras será un hito histórico en el templo y un homenaje al arquitecto Antonio Gaudí en el centenario de su muerte.

Las obras comenzaron hace más de 140 años, en 1882, y falta todavía una década para que concluyan del todo, pero esta semana se ha dado un paso muy relevante. Se ha incorporado el elemento más elevado de esa construcción de la Sagrada Familia: la torre de Jesucristo.

En 2027 se podrá visitar ya el interior de la cruz

En estos últimos días ya han dejado lista la estructura principal de la cruz en la que se han incorporado dos brazos laterales. Y quedan por incorporar los tres restantes. Eso ocurrirá en las próximas semanas, a principios de 2026. Un año más tarde, en 2027, se podrá visitar ya el interior de la cruz, hará las veces de mirador de toda la ciudad y se podrá acceder a través de una escalera de caracol.

Su sueño era tan ambicioso, que el propio Gaudí sabía que nunca llegaría a verla terminada. Aún así le dedicó gran parte de su vida. "Incluso él dedicada su propio sueldo para que no se interrumpiesen las obras", explica Galdric Santan, director de la cátedra Gaudí de la UPC.

“Es la primera que él pudo comprobar que el resultado era como quería", subraya

Sí vio coronar la primera de las torres, la de San Bernabé. Este mismo domingo se celebra su centenario. “Es la primera que él pudo comprobar que el resultado era como quería", señala Santan. Murió pocos meses después, atropellado por un tranvía.

Un siglo más tarde, la más alta de todas, la de Jesucristo, roza al fin el cielo. Lo hace por expreso deseo suyo y quedará a sólo medio metro por debajo de los 173 de la montaña de Montjuic. No quería sobrepasar un elemento de la naturaleza por considerarla precisamente una obra divina.

Culminándola en una gigantesca cruz de cuatro brazos, cada uno de ellos de unas 11 toneladas. Impresiona ver las grúas colocándolos. En su interior, la torre albergará un mirador que llegará hasta la cruz y desde el que, a partir de 2027, se podrá contemplar el firmamento.