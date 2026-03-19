Detectan cinco casos nuevos de peste porcina africana en jabalíes en Cataluña: todos ellos en la zona de alto riesgo

La peste porcina salta al municipio de Barcelona y obliga a extender las restricciones

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El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha anunciado que se han encontrado esta semana cinco nuevos positivos por peste porcina africana (PPA) en jabalíes en Cataluña, aunque todos ellos dentro de la zona de alto riesgo: "Por lo tanto, elemento positivo", ha dicho.

Ha detallado durante una interpelación este jueves en el Parlament que, con estos cinco nuevos positivos, asciende el total a 232. También ha dicho que de las muestras que se han tomado a jabalíes muertos o capturados en los últimos días "solo el 2,3% han resultado positivas", lo que cree que es positivo y demuestra que se están acelerando las capturas y los rastreos.

Ha destacado que hay 750 operativos para luchar contra la PPA en el entorno de Collserola (Barcelona) que trabajan "24 horas y siete días a la semana" en el radio de 20 kilómetros establecido. Fuera de este radio se han intensificado también las capturas conjuntamente con la Federación Catalana de Caza y se han abatido desde el 1 de enero 22.233 jabalíes en Cataluña, 2.365 en el foco de la infección.

La peste porcina africana llegó hasta Barcelona

También ha explicado que se han movilizado 24 millones de euros para cubrir los gastos del plan de contención de la enfermedad "sin contar el coste de los efectivos desplegados" entre cierres de pasos de fauna, vallas, drones y otros elementos del operativo.

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Hace unos días la Generalitat informaba de un nuevo caso de peste porcina africana localizado por primera vez en Barcelona, lo que obligó a extender las restricciones de acceso al medio natural en todo el Parque Natural de Collserola. "Un nuevo positivo afecta al término municipal de Barcelona; es el mismo foco del caso detectado en Sant Just Desvern y, a partir de mañana, se hará una resolución para extender las restricciones de acceso al medio natural que afectarán a todo el parque natural de Collserola y a 18 municipios", informaba Óscar Ordeig.