Un contagio de gripe porcina sin explicación: "El riesgo para la población es bajo"

Cataluña detecta un caso humano de gripe porcina en Lleida

Se trata del cuarto caso notificado en España desde 2009 y las pruebas médicas descartan que guarde relación con el brote de peste porcina que afecta a jabalíes.

El director general de Salud Pública, Pedro Gullón, ha confirmado un caso humano de gripe porcina A (H1N1) en Lleida, en una persona de avanzada edad que se encuentra en buen estado, y ha pedido no generar alarma, ya que se trata de un caso aislado.

"La persona está ahora mismo en buenas condiciones, no se encuentra mal de salud. Además, se ha realizado una investigación de sus contactos para ver si había algún caso secundario, y por ahora no se ha detectado ninguno", ha explicado Gullón en unas declaraciones ofrecidas por el Ministerio de Sanidad.

En este contexto, el director general de Salud Pública ha recordado que no es la primera vez que se detecta un caso de gripe porcina en España, ya que se han registrado cuatro desde el año 2009. "Son casos esporádicos que también ocurren en países del entorno y que normalmente tienen contacto estrecho con porcinos", ha añadido.

El Ministerio de Sanidad continúa la investigación epidemiológica del caso de gripe porcina detectado en Lleida y ha notificado la situación a la Organización Mundial de la Salud (OMS). "También trabajamos en todos los controles de laboratorio que son necesarios para confirmar que de verdad es un caso de gripe porcina y no algo accidental que pueda haber ocurrido, y para ello estamos en colaboración estrecha con la OMS", ha apuntado.

Por último, Gullón ha insistido en que tras la detección es necesario realizar una vigilancia estrecha para que no se registren casos secundarios y determinar el origen concreto que puede tener.

El contagio se detectó el pasado 11 de febrero al acudir el paciente, un hombre, de 83 años, a un centro de salud de Lleida por otras dolencias. Juan José Badiola, catedrático de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza explica que "al hacerle una analítica aparece este virus de la gripe o virus influenza porcina".

Ni el paciente ni sus familiares han tenido contactos con cerdos o granjas

En ese momento se activaron los protocolos, notificando el caso a la Organización Mundial de la Salud, pero ni el paciente ni sus familiares han tenido contactos con cerdos o granjas. "No ha apareciedo ningún caso positivo, lo cual es tranquilizante en buena parte porque sería preocupante en que se detectaran muchos casos".

Al no haber casos secundarios, la principal hipótesis es que se trata de un caso aislado o esporádico. Cristina Masuet Aumatell, Portavoz Sociedad Española de Medicina preventiva y salud pública, señala que "por lo tanto el riesgo de contagio para la población es bajo".

La gripe porcina es un virus que circula entre cerdos, pero que puede saltar a humanos como la gripe común. Se contagia por contacto y sus síntomas no son graves. Se trata del cuarto caso de gripe porcina notificado en España desde 2009. No hay que confundirlo con otro virus, el de la peste porcina africana que afecta a los jabalíes, y que vimos en Collserola hace unos meses.