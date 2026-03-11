La peste porcina salta al municipio de Barcelona y obliga a extender las restricciones

La localización de un nuevo caso obliga a extender las restricciones de acceso al medio natural en todo el Parque de Collserola

Detectan otro nuevo caso de jabalí infectado por peste porcina fuera de la 'zona cero'

La Generalitat ha informado de un nuevo caso de peste porcina africana (PPA) localizado por primera vez en el término municipal de Barcelona, lo que obligará a extender las restricciones al acceso al medio natural en todo el Parque Natural de Collserola.

"Un nuevo positivo afecta al término municipal de Barcelona; es el mismo foco del caso detectado en Sant Just Desvern y, a partir de mañana, se hará una resolución para extender las restricciones de acceso al medio natural que afectarán a todo el parque natural de Collserola y a 18 municipios", ha informado este miércoles el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig.