Iván Sevilla 21 MAR 2026 - 14:01h.

La incidencia se ha registrado antes de las 12:07 horas en un punto entre La Garriga y Figaró, Barcelona

Técnicos de Adif ya trabajan en la infraestructura para repararla cuanto antes y que se pueda reestablecer el servicio

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BarcelonaLa circulación de trenes de Rodalies se encuentra actualmente cortada entre las localidades de Centelles y La Garriga (Barcelona) por una incidencia, concretamente una "avería en la catenaria".

Así lo ha comunicado la operadora del servicio Renfe. Esta nueva interrupción del transporte ferroviario recuerda a la que hubo el 15 de marzo por caída de árboles sobre las vías en la provincia de Girona.

Esta vez, las causas que han provocado el problema no han sido especificadas. Adif ha precisado únicamente que los bomberos les han informado de una avería "en el túnel" que hay entre La Garriga y Figaró.

Por lo tanto, "la falta de tensión" en la infraestructura ha obligado a suspender el paso de los trenes, poco antes de las 12:07 horas de este 21 de marzo, cuando Rodalies ha hecho pública la incidencia.

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Servicios alternativos en autobús

Como suele ser habitual al ocurrir este tipo de circunstancias, se ha establecido un servicio alternativo de transporte por carretera (en autobuses) para que los viajeros puedan completar el trayecto afectado.

Los técnicos de Adif ya están trabajando en la resolución del problema para que se pueda reanudar con normalidad y cuanto antes la circulación de los convoyes de la línea R3.