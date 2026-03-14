Iván Sevilla 14 MAR 2026 - 16:36h.

El hundimiento parcial del puente ocurrió a las 12:30 horas en la Avenida 11 de septiembre de La Garriga, Barcelona

"Por suerte, a nadie ha dañado, pero Adif debe asumir responsabilidades, dejaron las obras a medias", ha denunciado la alcaldesa Meritxell Budó

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BarcelonaParte de un puente afectado por unas obras de Rodalies, concretamente de la línea R3, se ha derrumbado este 14 de marzo sobre la calzada en la localidad de La Garriga (Barcelona).

Un suceso que la propia alcaldesa del municipio, Meritxell Budó, ha calificado como "muy grave", pues "dejaron a medias" los trabajos en ese punto, "sin garantizar la seguridad".

Así se ha expresado con un mensaje en su perfil de la red social X, después de que el Ayuntamiento de La Garriga informase del incidente que pasó alrededor de las 12:30 horas en la Avenida 11 de septiembre.

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"Por suerte, a nadie ha dañado", ha asegurado la regidora, repitiendo lo que antes había precisado el consistorio con la frase de "afortunadamente no hay heridos".

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"Lo llevamos denunciando y al final ha pasado"

No obstante, Budó ha sido tajante citando a Adif, la gestora de la infraestructura ferroviaria española: "Debe dar explicaciones y asumir responsabilidades de inmediato".

El desplome parcial de la estructura ha obligado a cortar el tráfico rodado en la ronda del Carril-Oeste (entre la calle Mina y la de Ramón Pascual), así como en la propia avenida afectada, entre El Paseo y la calle Carrerada.

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Desde el Gobierno municipal han denunciado "la mala ejecución de las obras". Técnicos de Adif se han desplazado al lugar para retirar todo el material caído en la carretera.

"Lo que vivimos con la modernización de la R3 nos deja situaciones de riesgo. Lo llevamos denunciando en todas las reuniones que hacemos de seguimiento. Y al final ha pasado", ha lamentado igualmente Alex Valiente, concejal de Movilidad.