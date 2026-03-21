Los viajeros que formen parte del programa de fidelización se beneficiarán adicionalmente del ahorro acumulado en puntos

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Renfe ha anunciado este sábado el lanzamiento de billetes de trenes con precios a partir de 19 euros en Avlo y desde 33 euros en AVE para viajar en Semana Santa. Los billetes, que forman parte de una campaña comercial para dichas fiestas, se pueden comprar hasta el próximo domingo, 5 de abril.

Además, estos permiten viajar desde el viernes 27 de marzo hasta el lunes 6 de abril, según informa la compañía en un comunicado. Los viajeros que formen parte del programa de fidelización 'Más Renfe' se beneficiarán adicionalmente del ahorro acumulado en puntos, señala. El grupo Renfe cerró 2025 con un aumento del 6% en Alta Velocidad y Larga Distancia durante el año pasado, con lo que superó los 37 millones de viajes.

Se podrá conocer en tiempo real la ubicación de los trenes

Renfe ha estrenado una web que permite conocer en tiempo real la ubicación de los trenes de alta velocidad, larga y media distancia. Además a partir de noviembre estará también disponible para la red de Cercanías y Rodalies. La nueva web (tiempo-real.largorecorrido.renfe.com) permite consultar el estado del mapa completo, con todos los trenes en movimiento en ese instante, seleccionar cada convoy que se desee o elegir una estación para obtener información de la misma.

Con esta iniciativa, que también está disponible desde el mes de noviembre para la red de Cercanías y Rodalies, Renfe pone a disposición de los viajeros la información en tiempo real de su tren, tras comenzar a publicar las estadísticas de puntualidad de sus trenes y los datos de incidencia.

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Además, Renfe facilitará el acceso a esta nueva herramienta poniendo, en algunos de sus trenes, un Código QR para que los usuarios puedan entrar directamente en esta página web y ver en tiempo real el estado de los mismos.