Iván Sevilla 15 MAR 2026 - 13:33h.

El fuerte viento que está soplando en varias comarcas catalanas ha causado el derrumbe de ejemplares

Renfe ha habilitado un servicio alternativo por carretera con paradas intermedias entre Girona y Figueres

Compartir







GironaLa línea R11 de Rodalies se mantiene cortada este domingo 15 de marzo entre las localidades de Girona y Figueras por la caída de árboles en las vías ferroviarias, según ha informado Protección Civil.

En concreto, el derrumbe de ejemplares se ha producido por las condiciones meteorológicas adversas, ya que está soplando un fuerte viento en el norte de Cataluña. Con rachas de hasta 140 kilómetros por hora.

Así lo había alertado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), tras activar el aviso rojo en el Pirineo de Girona y el Prepirineo de Barcelona hasta las 16 horas, debido al "peligro extraordinario".

Renfe comunicaba primero a las 10:40 horas el incidente ocurrido que obligaba a interrumpir la circulación de trenes entre Maçanet-Massanes y Figueras. Anunciaba que gestionaría un plan alternativo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Después detallaba que habían habilitado el servicio de transporte por carretera con paradas intermedias entre los dos municipios afectados. Algo que permanecerá en funcionamiento hasta despejar las vías.

Más de 600 avisos en Girona, la mayoría por caída de árboles

Desde la Generalitat de Cataluña igualmente han advertido del "peligro alto por viento" en las comarcas de Berguedà, el Ripollès, el Alt Empordà y el norte de la Cerdanya.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Por lo que piden a los ciudadanos "evitar desplazamientos innecesarios y actividades en el exterior, sobre todo en las cotas medias y altas". Allí donde las rachas son muy intensas por la altura.

Los bomberos han tenido que gestionar ya hasta 755 avisos desde medianoche, en concreto 611 registrados en la provincia de Girona y la mayoría para retirar árboles caídos en la vía pública, según han informado.