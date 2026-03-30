Asun Chamoso 30 MAR 2026 - 09:53h.

Las 'coffee rave' son una alternativa a los que quieren divertirse sin salir de noche y sin alcohol

Los protagonistas de las fiestas diurnas son el café de especialidad y la música

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BarcelonaSalir de fiesta un sábado a media mañana para tomar café de especialidad mientras un DJ pincha buena música y sin rastro de alcohol. Así es 'una coffee rave', un nuevo estilo de ocio que no deja de crecer en Barcelona. "Es dar la alternativa para los que quieren sociabilizar pero irse a dormir a su hora y estar sin resaca", explica Tanya Amor Mzembi, cofundadora de Barcelona Coffee Rave.

Ella, junto a Palak Bothra y Puyan Sabor, apostaron por este estilo de fiesta en junio del año pasado con la primera 'coffee rave' en España. Fue un éxito inesperado. Pensaban que solo irían sus amigos y llenaron el local, con 120 asistentes. Este sábado se han citado 550 personas en un hotel del barrio del Poblenou en Barcelona, con una lista de espera de 2.500 personas. "Queríamos montar una fiesta para profesionales que quieren disfrutar de su tiempo libre sin tener la presión de estar fuera, tan tarde, y sin la presión de tomar alcohol".

Tanya describe las 'coffee rave' como si fuera una discoteca, por la mañana, donde se toma café de especialidad, de origen, de países como Colombia, Guatemala o Etiopía. Con el aroma del café en el aire, un pinchadiscos ameniza la fiesta durante cuatro horas con música, esta vez, de ritmo Afro House.

Con la entrada de 15 euros, entra el primer café de cualquier modalidad. "Al tercer la gente cambia y ya está vibrando. Por eso, ofrecemos alternativas como los mocktails, cócteles sin alcohol, o matcha", detalla Tanya Amor. Según Tanya, "la gente quiere vivir de una forma más saludable disfrutando de la vida. Les gusta el bienestar". Los que quieran tomar algo de alcohol, tendrán que escaparse de la fiesta para conseguirlo.

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El perfil de las 'coffee rave', personas de entre 25 y 40 años

A estas fiestas diurnas, asisten personas entre los 25 y los 40 años, de diferentes nacionalidades, con ganas de bailar y también conectar. A la entrada, los asistentes pueden escoger una pulsera de varios colores con un significado: "Si eres soltero y estás abierto a conectar con gente. Otra es porque estás buscando amigos y una última, indica que vienes a bailar", cuenta la impulsora.

Unas 'coffee rave' que quieren que vayan a más, con la llegada del buen tiempo, y llevarlas a otros puntos de España para que descubran las fiestas matutinas con olor a café.