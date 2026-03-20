Un estudio elaborado por la empresa Sonneil Homes ha descubierto cuáles son las capitales españolas donde sus vecinos son más felices

Las 20 ciudades más limpias del mundo y las 20 más sucias: España cuenta con tres de sus urbes en estos rankings

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El viernes 20 de marzo se celebra el Día Internacional de la Felicidad y la empresa Sonneil Homes ha querido analizar más de 8.000 municipios de toda España para confirmar cuáles son las ciudades españolas donde sus vecinos y habitantes son más felices.

A través del estudio Spain Happy Index, la empresa anteriormente citada ha comprobado que Málaga, Almería, Ibiza y Alicante son las capitales de provincia con mayor bienestar de España, según revelan sus ciudadanos.

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¿En qué consiste este estudio?

El Spain Happy Index 2026 de Sonneil Homes analiza el nivel de bienestar en más de 8.000 municipios españoles a partir de diferentes variables que influyen en la calidad de vida de sus habitantes.

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Entre ellas se encuentran los días de sol al año, las jornadas de lluvia, la temperatura media, las condiciones de viento, la cercanía a hospitales o aeropuertos y la disponibilidad de centros educativos, además de factores territoriales como si el municipio es costero o de interior. El resultado es un índice de 0 a 100 puntos que permite visualizar cómo se distribuye el bienestar en el territorio español.

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Las capitales españolas más felices

En el primer puesto del ranking se encuentra Málaga con 91,36 puntos, impulsada por sus 310 días de sol al año, temperaturas medias de 18 grados y su carácter costero, además de una amplia red de servicios sanitarios, educativos y de infraestructuras que refuerzan la calidad de vida en la ciudad. En segunda posición aparece Almería (90,88 puntos), también con 310 días de sol al año y apenas 27 jornadas de lluvia, uno de los registros más bajos del país. Su clima estable, su vínculo con el mar y el acceso a servicios esenciales contribuyen a su posición en el ranking. El podio lo completa Ibiza, con 90,86 puntos, gracias a su clima equilibrado, con 311 días de sol al año, temperaturas medias de 19 grados y su carácter insular, unido a la disponibilidad de servicios sanitarios, educativos y conexiones con el resto del país. Justo detrás aparece Alicante (89,99 puntos), una capital mediterránea que combina 299 días de sol al año, temperaturas medias cercanas a los 20 grados, una oferta consolidada de servicios urbanos que contribuyen a su posición en el índice y una gran conectividad gracias a su aeropuerto internacional.

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El Mediterráneo domina el mapa de la felicidad

En la nota de prensa emitida por Sonneil Homes en la que se detalla el estudio también se destaca que, tras estas cuatro primeras posiciones, aparecen otras capitales muy bien valoradas como Tarragona (88,70 puntos), Cádiz (88,12) o Santa Cruz de Tenerife (88,06), ciudades donde el clima, la cercanía al mar y la calidad de las infraestructuras influyen de forma decisiva en el bienestar de sus habitantes.

En el caso de las grandes ciudades españolas, Barcelona alcanza los 86,90 puntos, con 298 días de sol al año, mientras que Valencia obtiene 85,97 puntos, con 281 jornadas soleadas y una temperatura media cercana a los 20 grados.

También aparecen en posiciones destacadas Sevilla (84,35 puntos) y Granada (83,15), consolidando el peso de Andalucía en el mapa del bienestar urbano en España. Incluso capitales del interior como Madrid, con 83,13 puntos, se sitúan entre las ciudades mejor valoradas del índice. La capital cuenta con 277 días de sol al año, además de una de las redes sanitarias, educativas y de transporte más completas del país.

Ciudades y municipios costeros se cuelan entre los lugares más felices de España

Más allá de las capitales de provincia, el Spain Happy Index 2026 también sitúa en posiciones muy destacadas a municipios de tamaño medio y ciudades turísticas donde el clima, el entorno y el acceso a servicios generan altos niveles de bienestar.

Es el caso de localidades como Santa Pola (90,62 puntos), Los Alcázares (89,77), Roquetas de Mar (89,61) o Elche (89,40), todas ellas con cerca de 300 días de sol al año y una fuerte relación con el mar.

También aparecen en posiciones muy destacadas municipios de la Costa del Sol como Torremolinos (89,25) o Fuengirola (88,66), así como destinos mediterráneos como Salou o Benidorm, que combinan clima estable, servicios consolidados y una amplia oferta de ocio y actividad económica durante todo el año.

En las Islas Baleares, el índice sitúa en posiciones destacadas a municipios como Calvià, Santa Eulària des Riu, Sant Josep de sa Talaia o Palma, que destacan por su clima templado, su carácter insular y una sólida red de servicios vinculados al turismo y la actividad económica. En Canarias, por su parte, municipios como Arona, Arrecife o Tías superan en muchos casos los 330 días de sol al año, lo que confirma el peso del archipiélago en el mapa del bienestar en España.