Asun Chamoso 25 ABR 2026 - 20:00h.

Tras treinta años dedicado al ilusionismo, Mag Lari publica su primera novela

Está inspirada en Cal Tarragona, en Castellserà (Lleida) donde reside desde 2018

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LleidaUna casa solariega del siglo XVI en Castellserà (Lleida), el hogar del ilusionista Mag Lari, es la gran protagonista de su primer libro 'La casa dels àngels'. "Será la novela de mi vida porque es la que me toca más de cerca", reconoce. La primera vez que entró en Cal Tarragona en 2018, conoció su historia y sus leyendas, tuvo claro que merecía una novela. "Es una casa noble y su decoración me atrapó enseguida. Parecía la casa de Drácula. Era un salón con baldosas en blanco y negro, ventanales con cortinas de terciopelo, los retratos de toda la estirpe, con un piano y un gran reloj", recuerda. Y así despertó su imaginación: "Hay una leyenda que dice que el Santo Grial pasó una noche en la casa. Me lo contó la misma familia y me enseñaron la habitación secreta en la que estuvo que yo no conocía pese a vivir en ella". Y como apasionado de la leyenda sobre el cáliz que usó Jesús en la Última Cena, el Mag Lari ideó un argumento para justificar su llegada desde León hasta su casa de Castellserà.

Una historia en la que el pasado, situado en el siglo XII, y el presente se entrecruzan. "Intervienen personajes como el Comte d'Urgell y el rey de León con una historia de amor muy tórrida entre ellos. El gran tema son las pasiones muy exageradas". Es la pasión y también el engaño, al que recurre el conde para conseguir traer el Santo Grial desde León hasta Balaguer, donde no llegará y se quedará a quince kilómetros, en la casa de Castellserà. "Es capaz de enamorar a una persona y engañarla. Es la pasión del engaño, del odio y de la venganza. El motor de la novela son las pasiones", subraya el autor. En esa trama también hay un joven llamado Aniol que se enamora del conde. "Empieza a haber más de una relación homosexual en el libro y me interesa tocar ese tema porque en literatura están muy desequilibradas comparadas con las heterosexuales y quería ponerlo en evidencia. Por eso, hay mucha relación homosexual y se trata en el siglo XII, con lo difícil que era".

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No falta el personaje de otra de las leyendas de la casa solariega que sostiene que la viuda Francina Redorta, conocida como la bruja de Menàrguens, trabajó en ella como criada antes de ser encarcelada y colgada. Una historia en la que el Mag Lari reconoce que "me he sentido ilusionista: engañar al lector para que no sepa lo que es verdad y lo que es mentira. Muchos me preguntan si es verdad. Parece que todo lo es pero no lo es".

Con treinta años de trayectoria como ilusionista, el Mag Lari, que estudió filología catalana, confía en "que le den una oportunidad porque los que destacamos en un ámbito parece que no destacamos en nada más. No es una novela de un Sant Jordi. He puesto mi alma. No es un producto de un día. Me gustaría que la lean y les entre curiosidad por la casa y quieran venir a descubrirla".

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La casa, que vertebra la novela y es el hogar del Mag Lari, "quedó en su máximo esplendor" tras la restauración. La convirtió en un proyecto museístico en el que se pueden descubrir sus secretos, sus habitaciones nobles, las de servicio y también las catacumbas "al estilo Indiana Jones", con túneles secretos como los que conectaban con el antiguo castillo de Castellserà. Y como no, también hay puertas ocultas como una que parece una caja fuerte y otra detrás de una pared que lleva a un túnel hasta una habitación en la que habría estado el Santo Grial.

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Como gran fan de Michael Jackson desde que tenía 20 años, la casa del siglo XVI exhibe 300 de las 1.000 piezas del artista norteamericano como una limosina, ropa, sombreros, discos de oro, muebles, gafas, hasta la balanza donde se pesaba. Como en su novela, en Cal Tarragona se entrelaza el pasado y el presente.