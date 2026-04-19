Asun Chamoso 19 ABR 2026 - 10:19h.

Es el autor de 'Buscando a Rosalía', la primera biografía no oficial de la artista, junto a Oriol Rodríguez

Polémica en el concierto de Rosalía en Barcelona: actúa sin fotoperiodistas acreditados y desata críticas por el control de las imágenes

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BarcelonaYeray S. Iborra conoció a Rosalía como periodista musical. Fue en 2018, por su debut con 'Los Ángeles' y 'El mal querer'. Tras dos entrevistas con ella, junto a Oriol Rodríguez, supieron que merecía un libro. "Vimos a una joven con las ideas muy claras, muy comunicativa y emotiva. Era una mezcla entre ambición y sensibilidad. Tenía claro que quería ir hacia la música global", recuerda.

'Buscando a Rosalía', la primera biografía no oficial, es un viaje en el que intentaron buscar a la artista catalana que conocieron en persona. En ese camino literario, se dieron cuenta de "todas las Rosalías que hay". De sus inicios, descubren anécdotas divertidas de una joven cantante que tocaba por 50 euros y un bocadillo, y que pedía los teléfonos a los que iban a sus conciertos para avisarles cuándo sería el próximo. Se acercan a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), donde nació, y cómo le inspiró 'Motomami', el ambiente de las motos, en los parkings, comiendo pipas y escuchando flamenco. Siguen su camino hasta su salto a Estados Unidos y la importancia de Juanes en su aterrizaje al otro lado del océano. No ha faltado una parada en sus romances porque explican puntos de su carrera: "'Antes de morirme', su éxito con C. Tangana, no se entendería sin su relación, de la misma forma que la de Rauw Alejandro desembocó en un EP".

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Como periodista musical, ve 'Los Ángeles' como un accidente y un trampolín hacia 'El mal querer', su soñado proyecto de final de carrera que cautivó desde el primer momento. "En el concierto del Sónar se sabía que lo presentaría. Estaba toda la prensa musical y cayó rendida. A partir de ahí, despegó", señala. Le siguió su comercial 'Motomami' en un contexto de auge de la música urbana con un punto de empoderamiento femenino y con 'Lux' considera "que se lo ha cargado todo porque nadie esperaba la vuelta al ruedo de Rosalía, donde se combinan tantas cosas".

Única y global

Para su 'biógrafo', Rosalía es una combinación de todo: "Una artista de mercado, que juega con las normas del mercado, es una artista única porque ha conseguido ser la CEO de su empresa, ha cuidado su trayectoria, apuesta por el formato álbum y piensa en un proyecto 360º porque es su música, sus redes, su estética, sus conciertos, es una visión muy global de la música". Yeray tiene claro que es "única en España y la artista más global que tenemos. Es una de las pocas que ha llegado tan lejos en Latinoamérica como Julio Iglesias pero su lenguaje es de Madonna". Por todo, señala que es "un buen referente" para las próximas generaciones porque "no necesitan mediadores masculinos para sacar adelante su trayectoria".

Del sorprendente y exitoso 'Lux', considera que es tan complejo que "puede llevarlo donde quiera en el directo". Su complejidad reside en todos los conceptos que recoge unidos a la emoción. "Hay canciones como 'Magnolias', mezcla trece idiomas, hay ópera y tecno. Está 'Berghain'. Es un disco que pide ser escuchado".

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Yeray S. Iborra es también profesor de Lengua y Literatura en el primer ciclo de la ESO en un colegio de Barcelona. A la pregunta de si Rosalía llega hasta sus alumnos, explica que la conocen porque la ven en las redes y al final "es un ícono global como Messi. Todo el mundo sabe quién es Rosalía a los catorce años". Para el periodista y profesor, "es un referente sistémico. Hay un sistema y juega con sus reglas. Es una figura de inspiración como mujer y como persona que prospera". Y le suma: "En este mundo rápido de pantallas, enseña que nos podemos equivocar y rectificar. Es un valor que va más allá del sistema y lo hace con su ejemplo. La hemos visto rectificar en varias cuestiones y es muy valioso en este mundo de cancelaciones, parece que si te equivocas estás condenado digitalmente". Como ejemplos de rectificaciones señala los comentarios sobre Picasso o cómo esquivó el posicionamiento sobre Palestina y luego apareció por sorpresa en el escenario de un concierto benéfico en Barcelona.

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También pone el acento en la resiliencia de la cantante: "Sus palabras se analizan al milímetro y es capaz de pensar y volver a enviar un mensaje demostrando que se puede rectificar. Y no es fácil estar tan en lo alto y resistir. En las primeras entrevistas ya se veía que quería llegar muy lejos. Ha trabajado mucho". Yeray ve que puede ser un ejemplo para sus alumnos: "No es tan importante el éxito o no pero sí es importante el mensaje de si crees en algo, te esfuerzas, lo puedes conseguir". Y también de empoderamiento en el sentido de "que se ha rodeado de mujeres y está en lo más alto sin renunciar a lo que considera importante".

¿El siguiente paso musical de Rosalía? Yeray considera que "la gracia es que no lo sabemos. Sería espectacular que en el próximo disco usara música barroca o un disco con guitarra y voz. Es capaz de imaginar nuevos escenarios y no todo el mundo puede prometerlos".