Un estudio ha analizado hasta 852 ciclos menstruales y 80 lesiones de 33 futbolistas de la liga española durante cuatro temporadas

Barcelona¿El ciclo menstrual afecta las lesiones de las futbolistas? Un estudio realizado en Barcelona ha analizado a 33 futbolistas durante cuatro temporadas, examinando hasta 852 ciclos menstruales y 80 lesiones que hicieron perder tiempo de juego, y ha concluido que este periodo" no aumenta la frecuencia" de lesiones.

"No se lesionan más durante la menstruación, pero cuando se hacen daño en este período, las lesiones son más graves y duran más días. Los cambios hormonales, sobre todo de estrógeno y progesterona, podrían influir en los músculos, las articulaciones y la forma en la que el cuerpo se recupera. Pero hasta ahora, la ciencia no lo había dejado claro", ha explicado el Hospital Sant Joan de Déu.

Para llegar a esta conclusión, 33 jugadoras de fútbol de élite de un equipo profesional de la Liga F en España han sido monitoreadas desde la temporada 2019/20 a la 2022/23, excluyendo de la investigación a futbolistas que usaban métodos anticonceptivos hormonales combinados o amenorreicas.

Analizan 852 ciclos menstruales

Los investigadores realizaron un seguimiento del ciclo menstrual mediante una herramienta digital basada en un calendario, y las lesiones se clasificaron. Así, calcularon las tasas de incidencia de lesiones por 1000 horas de exposición y se compararon entre las fases de sangrado y no sangrado.

Durante la regla, las lesiones podían hacer perder más del triple de días de baja que durante el resto del ciclo y, tras analizar 852 ciclos menstruales, registraron 80 lesiones. De estas, 18 (22,5%) ocurrieron durante los partidos y 62 (77,5%) durante los entrenamientos. Los tipos de lesión más comunes fueron lesiones musculares (57,5%), lesiones de ligamentos (30%) y lesiones de tendones (12,5%).

Las lesiones durante la fase de sangrado representaron el 13,7% de todos los casos y la tasa de incidencia general de lesiones fue de 6,42 por 1.000 horas, con una incidencia de 5,46 por 1.000 hora durante la fase de sangrado y 6,60 por 1.000 hora durante las fases sin sangrado. "Aunque la incidencia de lesiones no fue significativamente diferente entre las fases, la carga de lesiones fue sustancialmente mayor durante el sangrado, lo que indica que las lesiones sufridas durante la menstruación tuvieron consecuencias más graves", añaden los artífices del estudio.

No detener los entrenamientos ni los partidos

Los expertos creen que esto ocurre por varios motivos: bajos niveles de estrógeno, mayor fatiga, dolor o inflamación, posible falta de hierro y recuperación más lenta. "La recomendación es no detener los entrenamientos ni los partidos, pero sí es necesario adaptar la carga de ejercicio, controlar los síntomas y ajustar la recuperación. Saber en qué fase del ciclo se encuentra cada jugadora ayuda a prevenir lesiones más graves y a cuidar mejor la salud y el rendimiento de las deportistas", apuntan desde el Hospital Sant Joan de Déu.

Estos hallazgos resaltan la importancia del seguimiento menstrual individualizado para la prevención de lesiones y el manejo de la salud de las atletas: "Se necesitan más investigaciones con un monitoreo hormonal preciso para confirmar estas observaciones e informar sobre las estrategias de entrenamiento, recuperación y salud en las atletas".