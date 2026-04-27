Seis mossos conviven con alumnos de 14 centros considerados conflictivos

Profesores y alumnos se han unido para manifestarse y denunciar que traer agentes no es la solución que necesitan, sino "técnicos de integración social y pedagogos".

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Desde este lunes, los alumnos de un instituto de Hospitalet de Llobregat van a tener que acostumbrarse a compartir pasillos y espacios con los Mossos d'Esquadra, que irán vestidos de paisano. Hasta seis agentes que se van a repartir por 14 centros educativos, algunos considerados como conflictivos, donde ha habido altercados o agresiones posteriores. Una medida que no gusta ni a alumnos ni a profesores ni a padres y por la que ya han protestado, informa Alberto García.

Consideran que traer agentes de paisano a los centros educativos no es precisamente la solución que necesitan. Y que no desean ni estigmatizar más, ni que los institutos se conviertan en centros policiales. Creen que lo mejor sería tener más educadores sociales. Sí reconocen las peleas, pero consideran que son de baja intensidad.

Estamos ante una prueba, un ensayo piloto en el que participan 14 centros y estos seis agentes de los Mossos d'Esquadra. La idea es que trabajen de forma coordinada con el profesorado y con los alumnos para solucionar conflictos y también prevenirlos. Desde Educación aseguran que todos los centros que participan han querido formar parte de este experimento.