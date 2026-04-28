Un año del apagón que provocó ocho muertos aún sin culpables ni razones claras, pero con la factura más cara

La composición de la producción energética de aquel día se puso en duda, por un posible uso excesivo de las renovables y se ha cambiado, encareciendo la factura.

Del apagón eléctrico al apagón político: la discusión sigue un año después

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Hoy se cumple un año del gran apagón que afectó a nuestro país y del que aún no hay conclusiones claras y objetivas. Por ese día, la Comisión Nacional de la Competencia ha abierto 55 expedientes graves y 3 muy graves. Dos de ellos señalan a Iberdrola por reducir la producción de energía en dos centrales nucleares sin autorización. El abierto a Red Electríca es por poner en peligro el sistema. Dentro de unos meses sabremos si acaban en multas.

La composición de la producción energética de aquel día se puso en duda, por un posible uso excesivo de las renovables, que son menos estables que las energías convencionales. Los estudios oficiales no han aclarado del todo ese asunto, pero desde entonces, la composicón del mix ha cambiado y se ha reforzado con más energía convencional. Eso encarece la factura, más de 600 millones de euros que pagamos todos.

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8 fallecidos, una de ellas en Portugal

El apagón de hace un año tumbó la red en muy poco tiempo. Se perdieron 15.000 GW en 5 segundos. Llevó unas 10 horas restituir el suministro. Durante ese tiempo hubo 50 millones de afectados, en toda la península ibércia, en la parte española y en la portuguesa. Todo se apagó, en algunoss casos de manera trágica. 8 personas fallecieron, una de ellas, en Portugal. En algunos casos se trató electrodependientes, por problemas de salud.

Poca luz se ha arrojado desde que hace un año nos quedáramos a oscuras. Se ha hablado de un incidente excepcional, que tuvo su origen en graves oscilaciones y la desconexión de tres subestaciones por sobretensión. En el debate, la duda de si había un excesivo uso de renovables, como apuntaban los expertos.

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Por su parte, la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, ha intentado siempre quitar el excesivo uso de las energías renovables del foco. "El sistema no ha fallado por razón de las renovables". El panel de expertos europeos no ha aclarado tampoco las dudas tras un año de investigación más allá de insistir en que todos fallaron de algunas manera. Jorge Morales, experto en Energía e ingeniero industrial, señala que "la luz se fue por una variación de tensión que no fue de controlar el sistema".

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La Comisión Nacional de Competencia acaba de abrir expediente a todas las eléctricas, pero acusa de la infracción más grave a Red Eléctrica por poner en riesgo el sistema.

En el frente político, la investigación del Senado ha declarado culpableal Gobierno y al operador del sistema. Se apoyan en los audios previos al apagón en el que ya se habla de "un problemón con las tensiones. Estamos así en toda España", decían, que a su entender, anticipaban el desastre.

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Los protagonistas se han echado la culpa reiteradamente unos a otros. Endesa y el resto de operadores no tenemos una responsabilidad en garantizar la estabilidad del sistema. Esa es de Red Eléctrica".

Mientras, desde Red Eléctrica se dice que "de haber cumplido todos los operadores obligados con el control de tensión el apagón se hubiera evitado". Pero el sistema funciona ahora con un sistema reforzado, con más gas y menos renovables para controlar mejor la tensión de la red y evitar otro disgusto.