El cónsul ha pedido visitar a Abukeshek mañana y ha destacado que volverá a visitarlo tantas veces como sea posible

Un tribunal prorroga dos días más la detención de los los activistas Saif Abukeshek y Tiago Ávila en Israel

Compartir







El cónsul de España en Tel Aviv ha asistido en Israel a la vista del juez con el español Saif Abukeshek, "ilegalmente detenido y cuya próxima vista se ha fijado para el martes", han informado fuentes de Asuntos Exteriores. Así, ha pedido visitar a Abukeshek mañana, y "volverá a visitarlo tantas veces como sea posible", así como permanece en contacto permanente con su familia. El Gobierno de España exige su inmediata liberación”.

Por otra parte, la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados ha sido convocada para el próximo martes 5 a las 12:00 horas para tratar la solicitud de comparecencia urgente del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, tras la detención de la Flotilla Global Sumud. El Pleno tiene previsto reunirse el jueves 7 a las 11:00 horas.

Se prorroga dos días la detención de los activistas

El Tribunal de Magistrados de Ashkelon, ciudad costera en el sur de Israel, ha prorrogado, este domingo, dos días la detención de Abukeshek y de su compañero brasileño Thiago Ávila, informó a EFE Adalah, centro legal que representa a los dos integrantes de la Flotilla Global Sumud.

La Flotilla, que fue interceptada por fuerzas israelíes en aguas internacionales, zarpó de Barcelona el pasado 15 de abril con el objetivo de llegar a Gaza y entregar ayuda humanitaria a la población palestina.