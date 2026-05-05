El asesino de Esplugues irá a prisión: fue detenido hace años por agredir a policías y atrincherarse en un castillo
Mandan a prisión al hombre que mató a una mujer en Esplugues: fue detenido hace años por agredir a policías y atrincherarse
Un hombre mata a puñaladas a una mujer en plena calle en Esplugues de Llobregat, Barcelona
Un juez ha acordado hoy enviar a prisión preventiva y sin fianza al hombre acusado de matar a una mujer con una arma blanca en plena calle en Esplugues de Llobregat, Barcelona, el pasado sábado, cuando también atacó a otras personas antes de ser detenido por los Mossos d'Esquadra.
Según han confirmado medios como ‘El Periódico’, el mismo hombre en 2022 fue detenido por lanzar piedras a ciudadanos y policías, amenazándoles con un palo y escalando una de las tres torres del castillo de la ciudad, donde se atrincheró hasta que se vio tan acorralado por los agentes que decidió rendirse y entregarse a los agentes. Tras ser detenido fue puesto a disposición judicial.
Las autoridades han informado que el detenido no tiene más antecedentes y que llegó a España en 2007. El tribunal de instancia de Eslugues ha decretado la prisión provisional comunicada y fianza y se le acusa de delitos de asesinato, de homicidio en grado de tentativa, lesiones, amenazas graves y daños.
"Podría haber tenido algún tipo de brote"
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el juzgado de instrucción número 3 de Esplugues atribuye al detenido, que en su comparecencia ante el juez este martes únicamente ha contestado a las preguntas de su abogado, los delitos de asesinato, homicidio en grado de tentativa, lesiones, amenazas graves y daños.
La consellera de Interior, Núria Parlon, aseguró ayer que el hombre detenido es una persona que estaba "alterada" y con "probablemente" algún tipo de problemática "que no tiene nada que ver con el yihadismo", ya que "probablemente estaba bajo una situación de desequilibrio emocional y que incluso podría ser algún tipo de brote".
El suceso tuvo lugar sobre las once, momento en el que los agentes recibieron una llamada alertando también a los servicios de emergencias del 112 de que un hombre había herido gravemente a una mujer y después se había dado a la fuga. La mujer terminó falleciendo en la vía pública debido a la gravedad de las lesiones, sin que los sanitarios pudieran hacer nada por salvarle la vida.