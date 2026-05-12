El director general de Salud Pública ha explicado que, por el momento, el brote ha sido "fácil de rastrear"

Las autoridades han localizado y estudiado a todos los asistentes a este evento

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AlcantarillaLa consejería de Sanidad de Murcia ha activado los protocolos ante el sarampión, para buscar "potenciales contactos de riesgo y poner a su disposición las medidas preventivas aplicables", tras la detección de tres casos en el municipio de Alcantarilla.

El director general de Salud Pública y Adicciones, Jesús Guillén, ha explicado que, por el momento, el brote ha sido "fácil de rastrear" y la Consejería de Salud investiga si el origen se produjo en un bautizo, según recoge el medio local La Opinión de Murcia.

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Las autoridades han localizado y estudiado a todos los asistentes a este evento: "Ha resultado sencillo localizar a los asistentes, ya que el organizador conocía a todas las personas presentes y todas ellas han sido estudiadas individualmente", ha confirmado el director.

Cómo evitar contagios

Sanidad recuerda que para evitar el contagio es importante haber recibido al menos una dosis de vacuna a lo largo de la vida, salvo que se tenga constancia de haber pasado la enfermedad, lo que confiere una inmunidad duradera.

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Si una persona presenta erupción cutánea y fiebre alta debe dirigirse a los servicios asistenciales protegiéndose con una mascarilla para que valoren si es sarampión.

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En cuanto a las personas no vacunadas pueden solicitar la vacuna del sarampión en su centro de salud, señala la Consejería, que destaca que las coberturas vacunales en niños son buenas.

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La OMS alerta de que se ha restablecido la transmisión endémica del sarampión en España

El pasado mes de enero, el Ministerio de Sanidad confirmaba que había recibido la notificación oficial del Comité Regional Europeo de Verificación para la Eliminación del Sarampión y la Rubeola (CRV), organismo de expertos independientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la que comunicaba que se ha restablecido la transmisión endémica del sarampión en España.

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Por eso, según señala El Ministerio de Sanidad en un comunicado, el departamento de Mónica García, junto con el Instituto de Salud Carlos III, trabaja en la actualización del Plan Estratégico para la Eliminación del Sarampión y la Rubeola, para adaptarlo a la situación actual y poder recuperar el estatus que le otorgó la OMS en 2016 de país libre de circulación endémica durante 36 meses.