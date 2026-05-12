Gonzalo Barquilla 12 MAY 2026 - 15:07h.

Una vecina del barrio del Poblenou, en Barcelona, relata los detalles de la explosión de butano registrada este martes en un edificio

La explosión de una bombona de butano obliga a evacuar un edificio de pisos en Barcelona

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Una explosión de una bombona de butano registrada este martes al mediodía en un edificio del barrio del Poblenou, en Barcelona, ha movilizado un amplio dispositivo de emergencia. El suceso, ocurrido en el Carrer Venero, ha dejado varios heridos por quemaduras y momentos de gran tensión entre el vecindario.

Una profesora de la Escuela Infantil Happy Way Poblenou, centro educativo situado en la misma calle, ha relatado a la web de 'Informativos Telecinco' los detalles de lo ocurrido.

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"He sentido cómo han reventado varios cristales. Ha ocurrido en un edificio pequeño de varias plantas y se ha incendiado una vivienda del último piso. Al acercarnos todos los vecinos hemos visto que la gente estaba atrapada, pero luego han podido recibir asistencia. Se escuchaban pequeñas explosiones", ha precisado.

Una madre y un niño, entre los afectados

"Sé que en la vivienda afectada residen una madre y un niño de unos 10 años que han resultado heridos con diversas quemaduras, pero han salido por su propio pie hasta la calle, donde les ha atendido una ambulancia", ha añadido la docente.

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Algunos vecinos han actuado para ayudar a los afectados

La profesora asegura que algunos vecinos actuaron para ayudar a los afectados mientras llegaban los servicios de emergencia: "Los vecinos, al ver que tardaban los bomberos, han sacado una escalera y han ayudado a otra madre con un niño pequeño. Luego he visto a más gente saliendo rápido del edificio, pero no presentaban lesiones. Lo que sí ha habido son varios ataques de ansiedad".

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Los agentes revisan el estado de todos los residentes

La profesora desea una pronta recuperación a todos los afectados. Los agentes han estado revisando el estado de todos los residentes tras su llegada para descartar más afectados. Según la información del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), "por este incidente han sido atendidas ocho personas; una persona en estado grave y una persona en estado menos grave, trasladadas al Hospital Vall d'Hebron; así como otras seis personas en estado leve, que no han requerido traslado". Las autoridades continúan las labores de inspección del edificio y la evaluación de daños. El foco principal del operativo ha sido garantizar la seguridad de los ciudadanos.