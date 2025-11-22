Redacción Cataluña Agencia EFE 22 NOV 2025 - 16:36h.

Una nueva actuación del 'Plan Kanpai' en Barcelona acaba con 72 detenidos: suman 577 antecedentes

También se ha investigado a 35 personas, además de tramitar 74 denuncias de tráfico y 147 sanciones administrativas

Compartir







BarcelonaEl décimo operativo contra la multirreincidencia del que han informado los Mossos d'Esquadra se ha saldado con un total de 72 personas detenidas en Barcelona por variedad de delitos. Son perfiles que usan la delincuencia como 'modus vivendi'.

Por eso, las autoridades catalanas tratan de poner solución al problema que afecta a muchos ciudadanos, víctimas de robos, por ejemplo. Recordamos que el denominado 'Plan Kanpai' se inició en abril de este año con más de 100 arrestados.

PUEDE INTERESARTE Los Mossos detienen a 16 personas durante un macrooperativo contra la multirreincidencia en Barcelona

Con cada nuevo dispositivo desplegado en la ciudad condal y otros puntos se contabilizaban altas cifras de detenidos, como los 81 que hubo en julio. Ahora, entre este 21 y 22 de noviembre, los agentes han actuado con la misma contundencia.

PUEDE INTERESARTE Detenido un joven multirreincidente tras embestir un coche policial en Sevilla

Así, además de los delincuentes localizados que suman en total 577 antecedentes, han investigado a otras 35 personas que acumulan 197. Por otro lado, han tramitado 74 denuncias de tráfico y 147 sanciones administrativas por posesión de armas o drogas.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Recuperados dos vehículos robados

Igualmente, 39 negocios han sido denunciados por incumplimientos normativos de diversa índole. La policía catalana, en colaboración con otros cuerpos locales y nacionales e incluso personal de seguridad privada, han recuperado dos vehículos robados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Las acciones se han producido, junto a Barcelona capital, en los municipios metropolitanos de Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià del Besòs (incluido el barrio de La Mina), L’Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esplugues y El Prat.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Aparte de en el aeropuerto Josep Tarradellas y en Figueres (Girona). El objetivo, en todos los casos, es combatir la comisión continua de delitos que "son repetitivos y afectan a una pluralidad de personas", como aseguró el director general de los Mossos Josep Lluís Trapero.

"Nos preocupa por eso y no tanto por su gravedad, porque son hechos que no atentan contra la vida de las personas o la libertad sexual", recalcó en una entrevista en 'Rac1'.