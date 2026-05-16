El ataque se produjo en la plaza Rafael Alberti, una zona muy transitada, alrededor de las 15:30 horas de la tarde

Muere tiroteado el cantaor flamenco Matías de Paula en Villanueva de la Serena, Badajoz

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BadajozLa noticia de la muerte cantaor Matías de Paula ha conmocionado a la localidad de Villanueva de la Serena, Badajoz. Numerosos vecinos se acercaron al lugar donde el artista recibió un disparo el pasado viernes. El artista de 52 años era muy querido en la comunidad por su cercanía y por su implicación en el flamenco, según informa 'Hola!'.

Rubén Gallego, de la peña flamenca Diego El Chucarro, expresó el dolor que estaba sintiendo ahora por esta repentina tragedia: "Matías era el alma de la peña. Tenía una generosidad inmensa y una pasión por enseñar que no se puede describir. Esto es un golpe durísimo para todos".

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El presunto autor del disparo estaría identificado pero no ha sido detenido

El ataque se produjo en la plaza Rafael Alberti, una zona muy transitada, alrededor de las 15:30 horas de la tarde. El cantaor quedó tendido en el suelo, gravemente herido por un impacto de bala, y falleció pocos minutos después. Hasta el lugar acudieron de inmediato efectivos de la Policía Nacional, Policía Local y sanitarios del Servicio Extremeño de Salud, que intentaron reanimarlo sin éxito.

Su cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Badajoz, donde se le ha practicado la autopsia. Ahora, la Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las causas de lo sucedido. Según fuentes de la investigación, el presunto autor del disparo estaría identificado pero no ha sido detenido. Los agentes han tomado declaración a varios testigos que estaban en la zona y están analizando las cámaras de seguridad para reconstruir sus últimos pasos.

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La familia pide respeto para este momento lleno de dolor

Artistas y aficionados al flamenco de todo el país han mostrado su dolor y consternación en las redes sociales, donde muchos han destacado la capacidad que tenía el cantaor para emocionar y transmitir con las canciones. Otros han destacado su humildad y su empeño por mantener la tradición flamenca en Extremadura.

La familia, una de las sagas flamencas más reconocidas, llamada los Chucarros, ha pedido respeto y privacidad para estos momentos de profundo dolor. Matías era hijo del cantaor Diego Corraliza El Chucarro, hermano del guitarrista Diego de Paula y de la bailaora Sandra Fernández.

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Matías de Paula, un cantaor que compartió escenario con Pitingo

Matías de Paula, cuyo nombre real era Matías Corraliza Fernández, comenzó a cantar desde muy joven. Con 16 años se trasladó a Madrid y su talento le llevó a actuar en espacios como Corral de la Pacheca, Café Chinitas, Casa Patas, Corral de la Morería o Torres Bermejas.

Compartió escenarios con Pitingo, Enrique Morente, Carmen Linares o José Mercé. También formó parte del Ballet Nacional de España, con el que actuó en giras internacionales que lo llevaron a Nueva York, Tokio, París o Londres. Después, regresó a Villanueva de la Serena para devolver a su tierra todo lo que el flamenco le había dado. Fundó la peña flamenca Diego El Chucarro, donde impartía clases a jóvenes y organizaba encuentros, recitales y actividades culturales.

En 2021 lanzó su primer sencillo en solitario, El misterio del amor, un proyecto que marcaba el inicio de una etapa más personal. Ahora, la localidad llora la muerte de un hombre cuya labor pedagógica marcó a toda una generación.