La Audiencia de Barcelona ha condenado a ocho meses de prisión al exalcalde de Sabadell Manuel Bustos

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La Audiencia de Barcelona ha condenado a ocho meses de prisión al exalcalde socialista de Sabadell, Manuel Bustos, por las contrataciones irregulares realizadas en el Consorcio para la Gestión de Residuos del Vallès Occidental y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), en una nueva pieza derivada del denominado caso Mercurio.

La sentencia considera al exregidor responsable de los delitos de tráfico de influencias, prevaricación y malversación, después de que reconociera los hechos que se le atribuían y devolviera, junto al resto de acusados, los 10.770 euros desviados a la AMB.

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Condenas para otros implicados

La resolución judicial también impone una pena de tres meses de prisión a Francisco Bustos, hermano del exalcalde y exconcejal del Ayuntamiento de Sabadell. Asimismo, el que fuera gerente del Consorcio de Residuos del Vallès Occidental ha sido condenado a dos años y dos meses de inhabilitación. La plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, que ejerce la acusación popular en la causa, ha anunciado que se ha opuesto a una posible suspensión de las penas de cárcel.

En un comunicado, la entidad considera que la gravedad de los delitos, la repercusión social de los hechos y la función preventiva de las condenas hacen "ineludible" el cumplimiento de las penas impuestas. Manuel Bustos acumula ya varias condenas firmes por diferentes ramificaciones del caso Mercurio, una macroinvestigación sobre presuntas prácticas de corrupción urbanística con epicentro en el Ayuntamiento de Sabadell.

Algunas de esas condenas anteriores ya implicaron el ingreso en prisión del exdirigente socialista, considerado una de las principales figuras investigadas en esta causa judicial.