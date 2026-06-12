El cadáver fue encontrado el 15 de abril de 2026 en el embalse de La Baells

El cuerpo se halló flotando envuelto en una tela

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Los Mossos d'Esquadra detuvieron este pasado jueves 11 de junio a un hombre y una mujer vecinos de Berga, Barcelona, por su presunta relación con el cadáver hallado el 15 de abril en el embalse de La Baells, en Vilada Barcelona, según ha avanzado el medio 'Regió 7' y han confirmado fuentes policiales.

El cuerpo se halló flotando en el embalse de La Baells y el cadáver estaba envuelto en una tela, sujetado con una correa.

Los Mossos decretan secreto de sumario

Este suceso se remonta al 15 de abril de 2026, cuando comenzaron las investigaciones a partir del hallazgo de un cadáver en el embalse de La Baells, en Barcelona.

Cuando el cuerpo fue encontrado, este se presentaba envuelto en una tela y, a su vez, estaba sujeto con una correa. Por ese entonces la Unidad de Investigación comenzó a indagar sobre las causas de la muerte y el juez decretó el secreto de las actuaciones, por lo que en su momento no pudieron trascender más detalles del caso.

Casi dos meses después, los Mossos d'Esquadra han detenido a dos personas sospechosas que mantenían relación con la víctima y han decretado el secreto de sumario hasta determinar si los detenidos son los verdaderos culpables de los hechos.