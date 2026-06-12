El dispositivo de búsqueda del menor de 16 años desaparecido en Roses, Girona, continuará durante la madrugada de este viernes 12 de junio

La investigación está en manos de la policía judicial de la Guardia Civil de Girona, que intenta aclarar las circunstancias de la desaparición del menor

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Los drones se han unido a la búsqueda del adolescente de 16 años que se perdió en moto de agua el pasado miércoles 10 de junio. Todo ocurrió cuando el menor participaba en una excursión guiada frente a la costa de Roses, en Girona.

Ayer, jueves 11 de junio, Salvamento Marítimo confirmaba que, antes de las 15:00 horas, se había encontrado la moto de agua de la víctima volcada sobre la arena.

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Los responsables dieron la voz de alarma

El dispositivo de búsqueda del menor de 16 años desaparecido en Roses, Girona, continuará durante la madrugada de este viernes con el apoyo de dos drones de la Unidad de Medios Aéreos y una dotación de los Bomberos de Cataluña.

El menor formaba parte de un grupo que había contratado una excursión guiada, pero él emprendió su vuelta a puerto antes que el resto con la previsión de encontrarse allí con el resto de compañeros.

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Al ver que no regresaba, los responsables de la empresa donde el joven había contratado la salida alertaron de la situación.

En ese momento el Centro de Salvamento Marítimo en Barcelona y Capitanía Marítima de Palamós se pusieron al frente de un dispositivo con participación de embarcaciones y medios aéreos, al tiempo que se lleva a cabo también la búsqueda por tierra con efectivos de Bomberos de la Generalitat, Guardia Civil y Policía Local de Roses.

La investigación continúa

Salvamento Marítimo, que encabeza el dispositivo, localizó la moto de agua del menor desaparecido volcada en la playa de Pals, situada a unos treintena de kilómetros por mar.

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Según fuentes de este dispositivo, la investigación está en manos de la policía judicial de la Guardia Civil de Girona, que intenta aclarar las circunstancias de la desaparición del menor.

Los agentes intentan esclarecer ahora si el joven disponía de permiso paternal para navegar en moto de agua y por qué permanecía en el agua a las 20:30 horas, según los testigos, cuando la normativa prohíbe el uso de este tipo de vehículos una hora antes del ocaso.

La familia denunció a la empresa

Otro asunto que investiga la Guardia Civil es por qué el aviso de la desaparición se produjo a las 22:45 horas, más de dos horas después de la última vez que el menor fue visto por el resto de integrantes del grupo que participaba en la excursión guiada.

Según las mismas fuentes, la familia del joven acudió a la empresa que organizaba la salida una vez conoció la desaparición y mantuvo una discusión con sus responsables para, posteriormente, interponer denuncia del caso.