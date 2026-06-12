Asun Chamoso 12 JUN 2026 - 07:30h.

El acceso al refugio está situado en el número 2 de la calle de Torrijos de Barcelona

Dentro del refugio antiaéreo de la Guerra Civil 0657, en Barcelona: así ha sido la inspección de los Mossos

Compartir







BarcelonaLos trabajos en unas obras han dejado, de nuevo, al descubierto un refugio antiaéreo en Barcelona. Esta vez, en la renovación de la pavimentación a la altura del número 2 de la calle de Torrijos, en el entorno del Mercado de la Abaceria, en el barrio de Gracia. El control arqueológico ha permitido localizar el acceso a un refugio antiaéreo construido durante la Guerra Civil Española, que podría corresponder al que estaba catalogado con el número 230 y que tendría una capacidad para unas 240 personas.

Se trata de un refugio que muestra una estructura de tipo galería, de la que se ha conservado un tramo de unos 68 metros de longitud y una anchura aproximada de 1,10 metros y una altura de unos 2 metros, según informa el Ayuntamiento de Barcelona. Las características constructivas indican que podría tratarse de una obra inacabada porque buena parte del recorrido carece de revestimiento.

En su interior se han conservado varios elementos que aportan información sobre las condiciones de uso y funcionamiento del espacio durante los bombardeos franquistas a Barcelona. Entre ellos destacan un pozo de ventilación situado cerca del acceso localizado, varios ganchos de hierro y diferentes encajes hechos en las paredes que probablemente servían para colocar sistemas de iluminación, como luces de aceite o de carburo. Durante los trabajos también se ha localizado una moneda en el muro que tapaba el acceso a la estructura.

La intervención del refugio también ha permitido documentar un pequeño conjunto de grafitis conservados en el interior de la galería. Entre las inscripciones identificadas se encuentran marcas relacionadas con medidas e indicaciones constructivas, así como un nombre propio, que constituye un testimonio directo de las fases de ejecución de la obra o del uso posterior del refugio.

Un refugio público de 1937

Las características documentadas hasta ahora apuntan a que podría corresponder al refugio antiaéreo R.0230, registrado en la documentación histórica de la Junta Local de Defensa Pasiva de Barcelona. La identificación se basa en la coincidencia de la ubicación, la tipología constructiva y varias de sus dimensiones. Una hipótesis de trabajo que tendrá que confirmar el Servicio de Arqueología de Barcelona. Según los archivos conservados, aparece citado en los listados de refugios en construcción de diciembre de 1937 y que fue financiado con una subvención pública.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los informes municipales elaborados entre 1939 y 1940 señalaban que este refugio disponía de tres bocas de acceso situadas en el entorno de la plaza de Roque Barcia, actual plaza del Raspall, y de las calles de Puigmartí, Torrijos y Voltaire, actualmente de Siracusa. La misma documentación describe una estructura de casi 199 metros de longitud, sin revestir, con una anchura de 1,10 metros, una altura de 2,10 metros y una profundidad aproximada de 10 metros, unas características compatibles con las observadas en el tramo ahora localizado.

El hallazgo del acceso a este refugio de la calle de Torrijos contribuye a ampliar el conocimiento sobre la red de refugios antiaéreos de Barcelona, que se construyó para proteger a la población civil de los bombardeos, y demuestra que el mapa de estos equipamientos aún no está completo. Una vez documentado, este refugio quedará cerrado con un punto accesible para futuras inspecciones del personal técnico para comprobar su seguridad.