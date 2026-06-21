Ilyas ha sido el primer paciente en España que se somete a una operación de una sola incisión con un robot

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BarcelonaIlyas tiene 13 años y hace dos semanas pasó por quirófano por una infección por cálculo renales. Pero dentro de un mes ya podrá estar jugando al fútbol, su gran pasión. La cirugía, realizada en el Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona, es pionera en Europa y el responsable de su buena recuperación es un robot quirúrgico.

Los médicos le extirparon un riñón con su uréter. "Hacemos todo el proceso quirúrgico a través de una incisión de dos centímetros y medio", señala Marino Asensio, jefe de sección de Urología Pediátrica y Trasplante Renal. "Gracias a ese robot me contaron que iría bien. Pero había un poco de miedo por ser la primera persona", reconoce Ilyas.

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Ilyas podrá jugar al fútbol dentro de un mes

Jugar al fútbol es la máxima ilusión de Ilyas y, gracias a esta operación pionera, podrá volver al césped. "Llevo jugando toda mi vida y en un mes estaré como antes, con vida normal", afirma el menor. Para él, este deporte es "algo de su vida".

Pese al miedo de ser la primera persona que se enfrenta a esta operación, el pequeño lo explica con total normalidad. "Lo cuenta como si fuese mínimo, como si no tuviese importancia y para eso tiene que tener una madurez grande para la edad que tiene", asegura Pol Pariente, el entrenador de Ilyas.

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Ahora, una cicatriz pequeña es el único rastro que queda después de los días de dolor. "Nunca había visto una situación así y todo ha sido un susto pero al final mi hermano está bien y estoy feliz", confiesa Asma, la hermana de Ilyas. Por suerte, todo quedó en un susto e Ilya puede seguir disfrutando de su gran afición: disfrutar del campo.