Carlos Plá Valencia, 09 MAR 2026 - 12:53h.

Se trata del paciente más joven operado con cirugía robótica en la Comunitat Valenciana para solucionar un problema renal. El pequeño se encuentra en perfecto estado de salud

El Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital General Universitario Doctor Balmis ha intervenido con éxito, mediante cirugía robótica con el sistema Da Vinci, a un niño de un año, con un peso de poco más de 10 kilos.

Se trata del paciente más joven operado con cirugía robótica en la Comunitat Valenciana, al que se le ha practicado una intervención para solucionar un problema congénito renal. El menor se encuentra en perfecto estado de salud tras un seguimiento de meses después de la cirugía.

El jefe del Servicio de Cirugía Pediátrica, el doctor Jerónimo Gonzálvez, destaca que “la posibilidad de realizar este tipo de cirugías en niños de tan corta edad abre nuevas perspectivas de tratamiento para estos pacientes. La precisión del robot, la visión ampliada que ofrece al cirujano y la reproducción de los movimientos de las manos que realiza el robot permiten intervenciones de gran complejidad con resultados excelentes y una recuperación temprana de los niños, que son dados de alta entre 24 y 48 horas después de la cirugía”.

Desde la puesta en marcha del programa de cirugía robótica pediátrica en el centro a mediados de 2024, el Servicio de Cirugía Pediátrica ha intervenido a más de una treintena de pacientes con este sistema.

El Hospital Doctor Balmis se convirtió en el primero de la Comunitat Valenciana en aplicar esta técnica en menores y se sitúa entre los pioneros de España en cirugía robótica pediátrica, junto a centros como el Reina Sofía de Córdoba, el Universitario Vall d’Hebrón de Barcelona, el Clínico San Carlos de Madrid y el Universitario Central de Asturias.

“Las patologías más frecuentes que tratamos con el robot Da Vinci en niños incluyen colecistectomías (extirpación de la vesícula biliar); algunos casos de cirugía antirreflujo; teste intraabdominal (testículo que no ha descendido al escroto y permanece dentro del abdomen); patología renal congénita y recientemente también hemos incluido esplenectomías o extirpación del bazo. Las primeras cirugías se realizaron en mayores de siete años, pero conforme el equipo ha adquirido experiencia, la edad de los pacientes ha ido disminuyendo”, sostiene el doctor Gonzálvez.

Este equipo de cirujanos pediátricos que está acreditado para la cirugía robótica está formado por los doctores Gonzálvez, Patricia Deltell, Natalia Gallego y Carlos Hernández.

Cirugía mínimamente invasiva

La cirugía robótica representa la evolución más avanzada de la cirugía mínimamente invasiva, tras la laparoscopia. El sistema utilizado en pacientes pediátricos es el denominado Da Vinci Xi, que consta de una parte compuesta por cuatro brazos robóticos, una torre de visión y una consola que el cirujano principal controla en todo momento.

Esta técnica permite una disección más precisa, preservando estructuras pequeñas y vitales, lo que reduce complicaciones como sangrado y dolor, acorta la estancia hospitalaria y acelera la recuperación del paciente, con mejores resultados funcionales y una reincorporación más temprana del menor a su vida cotidiana.

Actualmente, son cinco los servicios que utilizan el robot Da Vinci en el Hospital Doctor Balmis: Cirugía General, Urología, Ginecología y Obstetricia, Cirugía Torácica y Cirugía Pediátrica, en colaboración con el Servicio de Anestesiología y Reanimación y Enfermería del área quirúrgica. Desde la implantación del sistema, el hospital ha contabilizado más de 600 intervenciones robóticas en estos cinco servicios, consolidando su posición como centro puntero en cirugía robótica en España.