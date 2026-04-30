Alberto Rosa 30 ABR 2026 - 18:56h.

El caso de Mohamed se conoce como 'situs inversus' y sus órganos están en el lado opuesto

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El cirujano Diego González Rivas es conocido por sus operaciones complicadas y sus retos en quirófano con los que sorprende al mundo. En uno de sus últimos trabajos, el coruñés ha operado a un niño de 11 años que tenía los órganos del revés.

En un vídeo publicado junto al técnico de emergencias Miguel Assal, González cuenta la historia de Mohamed. Su situación se conoce como ‘situs inversus’. “Quiere decir que la mitad derecha está en el lado y la mitad izquierdos en el lado derecho. Tiene invertidos los órganos y eso hace más difícil la cirugía”, explica el cirujano en el vídeo.

Esta particularidad supone más riesgo en quirófano, tal y como explica González. “Estas operando un lado, pero con la anatomía del otro lado, con lo cual tienes que orientarte espacialmente de una forma completamente diferente”, añade.

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Se trata de un caso extremo y aislado. “Es muy infrecuente operar a un paciente con un ‘situs inversus’, pero a veces nos toca”, confiesa el cirujano. El profesional muestra la posición de sus órganos a través de unas imágenes y explica que va a realizar una “lobectomía inferior derecha”. Durante la intervención extirpan el lóbulo inferior del pulmón.

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El pequeño Mohamed aparece al final del vídeo caminando por el pasillo del hospital. “Aquí lo tenemos caminando 24 horas tras una lobectomía”, dice en el vídeo Diego González. Al final, se ve al cirujano bromeando con el niño sobre su equipo de fútbol. “Mohamed is del Madrid”, dice el sanitario mientras señala al niño.