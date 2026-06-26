Europa Press 26 JUN 2026 - 14:10h.

La Generalitat ha pedido confinar Sant Fost de Campsentelles, Martorelles, Santa Maria Martorelles y Tiana (Barcelona)

Un hombre, herido muy grave tras saltar desde un tercer piso para escapar de un incendio en una vivienda en Villaverde, Madrid

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La Generalitat ha pedido confinar Sant Fost de Campsentelles, Martorelles, Santa Maria Martorelles y Tiana (Barcelona), la urbanización Colònia Bosc y el Alberg la Conreria por el incendio forestal con diferentes focos en la zona de la desechería entre Tiana y Montgat (Barcelona), que ha empezado este viernes por la mañana. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha confirmado que hay ya un detenido en relación con el incendio.

Bombers de la Generalitat ha recibido el aviso a las 10.45 y trabaja con 16 dotaciones terrestres y 6 aéreas, informan en varios mensajes de X recogido por Europa Press.

El incendio ha llegado a la cresta y el cuerpo está desplegado en un área de trabajo de unas 60 hectáreas, priorizando las descargas de medios aéreos al frente del incendio, que ha carenado la colina.

La B-500 entre Badalona y Mollet del Vallès (Barcelona) ha quedado cortada en ambos sentidos por este incendio.

El 112 ha gestionado más de 250 llamadas relacionadas con el incendio.