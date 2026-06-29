El detenido por el incendio entre Tiana y Montgat permanece ingresado en un centro de salud mental

El presunto autor del fuego permanece ingresado en un centro de salud mental y volverá a disposición judicial cuando reciba el alta

Detenido el presunto autor del incendio de Tiana tras ser visto por un testigo provocando varios focos: cinco focos del incendio que calcinó 48 hectáreas

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La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha informado este lunes de que el hombre detenido por su presunta implicación en el incendio forestal declarado el pasado jueves entre Tiana y Montgat, en Barcelona, permanece ingresado en un centro de salud mental.

En una rueda de prensa celebrada en Barcelona, Parlon ha explicado que el arrestado volverá a pasar a disposición judicial cuando reciba el alta médica: "Cuando se recupere volverá a pasar a disposición judicial", ha señalado la consellera al ser preguntada por la situación del detenido. El hombre fue arrestado como presunto autor del fuego, cuya investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias en las que se originó el incendio.

Un incendio que calcinó 48 hectáreas

Según los Agents Rurals de la Generalitat, el incendio afectó a 48 hectáreas de terreno forestal en una zona situada entre los municipios de Tiana y Montgat, en la comarca del Maresme.

La rápida intervención de los servicios de emergencia permitió estabilizar el fuego tras un amplio despliegue de medios. En las labores de extinción participaron más de 135 efectivos de los Bombers de la Generalitat, apoyados por 11 medios aéreos y más de 50 dotaciones terrestres.

El operativo trabajó durante horas para evitar que las llamas se propagaran hacia zonas habitadas y otros espacios forestales, en un contexto de alto riesgo de incendios debido a las elevadas temperaturas y a la sequedad de la vegetación. Mientras continúan las diligencias para determinar las causas exactas del incendio, las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer la posible responsabilidad del detenido.

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Una vez reciba el alta médica y abandone el centro de salud mental en el que permanece ingresado, el hombre volverá a quedar a disposición de la autoridad judicial, que decidirá los siguientes pasos del procedimiento.