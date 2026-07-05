Asun Chamoso 05 JUL 2026 - 05:30h.

Es una de las 22.000 personas en el mundo en completar Berlín, Nueva York, Chicago, Londres, Boston y Tokio

Es profesor de Educación Física en el colegio Sant Josep de Reus (Tarragona)

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TarragonaA Rubén Torres aún le emociona el recuerdo de la bienvenida de sus alumnos tras conseguir su sueño. A sus 42 años, este docente de Educación Física de Reus (Tarragona) ha completado los World Marathon Majors, los seis mejores maratones del mundo. El último, en Tokio. "Cuando llegué les regalé unas cintas de samurái, se pusieron de pie y me aplaudieron. Supongo que me deben ver como un héroe. Yo, muy emocionado y con una sonrisa de oreja a oreja. Los aprecio mucho", recuerda.

Ha cruzado la línea de meta de los más prestigiosos maratones "por su historia, su recorrido y por el continente donde están". Son Berlín, Nueva York, Chicago, Londres, Boston y Tokio. Un reto que muy pocos han conseguido aquí y en el mundo. "Catalanes, entre 50 y 100. Españoles, entre 800 y 1.000 y, de todo el mundo, 22.000 personas. "Es tener orgullo con lo que he hecho porque te reconocen algo que hemos hecho muy pocos en la vida. Es ser parte de la historia. Y también ser un ejemplo y te hace feliz", afirma el corredor.

Un circuito de maratones que acaban de ampliar con la incorporación de la ciudad australiana de Sídney y Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. "Ahora el reto es hacer los nueve porque entrará uno en Asia, que será en Shanghái. Espero que paren de poner maratones. Me motiva que haya tres más. Si el cuerpo aguanta, tengo vidilla", reconoce Rubén, que acaba de inscribirse en el maratón sudafricano.

Ocho años

Vinculado al deporte desde pequeño, dos profesores le animaron a estudiar el Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Sus primeros pasos como corredor los dio a los 24 años. "Notas muchas sensaciones internas, le das vueltas a la cabeza, te desestresas y pasas muchas horas solo. Me gusta porque te conoces a ti mismo y el cuerpo con todas sensaciones de apoyo, de nutrición y de cabeza", señala.

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El reto de los maratones nació de la mano de su hermano "nos apuntamos al de Barcelona en 2011 con más pena que gloria. Ves que no es nada fácil. Hay que entrenarlo muy bien". Y maratón tras maratón, decidió apuntarse al primero de los World Marathon Majors. Fue en Berlín en 2018. Y a Rubén le entró el gusanillo: "Me quedan cinco". Y ese sueño se acaba de cumplir: "Es conseguir lo que te propones y el sacrificio. Son muchos años de entrenamiento y kilómetros. Es felicidad máxima lograr el reto cuando tienes un objetivo".

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Un objetivo perseguido durante ocho años. "Lo quería haber conseguido a los 40 años, pero con la pandemia no se podía viajar. Haber acabado este sueño de los seis mejores maratones del mundo me llena mucho. Correr con gente de todo el mundo, me motiva. No puedo estar en el sofá". Y una prueba es su historial: 25 maratones, 110 media maratones, dos Ironman y dos carreras solidarias de 100 kilómetros.

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Los valores del deporte

Correr no es la única pasión de Rubén. También lo es ser tutor de primero de ESO y profesor de Educación Física de Secundaria y Bachillerato en el colegio Sant Josep de Reus (Tarragona). Hace 17 años que ejerce como docente y transmite los valores del deporte porque es salud. "La constancia: las cosas no salen porque sí. Si quieres conseguir algo, has de ser constante y tener una rutina. La motivación: has de estar motivado psicológicamente. También es perder. En cada error, ver dónde has fallado y el porqué. Y no siempre se ha ganar. Quien gana siempre, no aprende. Se aprende a través del error. Y también el sacrificio para mejorar la técnica o la táctica. Se ha de trabajar. Les hago reflexionar", destaca.

Un profesor que cuenta en primera persona a sus alumnos sus aventuras deportivas. "Hay un crecimiento personal. Conocer nuevos países y que te lo transmita un profesor que tienen delante de carne y hueso es un plus. Les explico cada país, cada carrera y cómo lo hago. En el temario de educación física entra la planificación del entrenamiento. Les doy herramientas, se motivan y acaban practicando deporte. Que mejor que un profesor sude la camiseta", explica. Rubén tiene claro que lo hace porque "me da salud física, mental y conocer mundo". Y lo quiere seguir conociendo en Atenas para correr el maratón, que fue el primero de la historia.