Maitena Berrueco 05 JUL 2026 - 06:00h.

12.000 familias vascas podrán incorporarse a las ayudas a la crianza con la última ampliación

Hasta ahora la ayuda se concedía desde el nacimiento hasta que el hijo/a cumplía 3 años, ahora se amplía un año más

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BilbaoA partir de este mismo jueves 2 de julio, alrededor de 12.000 familias vascas pueden solicitar las ayudas a la crianza de 200 euros al mes, concedidas por el Gobierno vasco. La principal novedad es que las ayudas, que hasta ahora se concedían desde el nacimiento hasta que la hija o hijo cumplía los 3 años, ahora se amplía un año más, hasta los 4 años del menor.

La concesión de las ayudas no se renueva de manera automática así que es obligatorio volver a solicitarlas. Eso sí, las familias que tengan solicitada la ayuda de 0 a 3 años, solo podrán presentar una nueva solicitud para la ayuda ampliada cuando el pequeño haya cumplido tres años, es decir, si la ayuda hasta los 3 años finaliza en septiembre, podrá solicitar la ampliación hasta los 4 años a partir del 1 de octubre. Las ayudas tendrán carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año.

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Además de la ampliación en el límite de edad, el nuevo decreto, publicado este pasado miércoles en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), incorpora otras novedades. Por primera vez, se podrán beneficiar de las ayudas las 621 familias de tutela y de acogida de Euskadi.

Además, se equipara a los hogares monoparentales con las familias numerosas, que recibirán la misma ayuda de 100 euros mensuales con un hijo o mas, desde que tengan 4 años y hasta que cumplan 7.

Fomentar la natalidad paliando las dificultades que entraña la crianza es el objetivo del departamento vasco de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico con estas ayudas universales que, desde ahora amplían su cobertura para incorporar a unas 12.000 nuevas familias y así alcanzar los 52.000 hogares vascos. La inversión del Ejecutivo autónomo será de 33,8 millones de euros este año y de 85,8 millones durante los próximos cuatro ejercicios.

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¿Cómo solicitarla?

Los requisitos y pasos a seguir para percibir la ayuda, son lo siguientes.

En primer lugar, presentar la solicitud para poder percibir la ayuda en el periodo de 0 a 4 años del hijo o hija. El plazo se ha abierto el jueves 2 de julio.

para poder percibir la ayuda en el periodo de 0 a 4 años del hijo o hija. El plazo se ha abierto el jueves 2 de julio. Se debe presentar una solicitud por cada uno de los hijos , salvo en caso de parto múltiple, adopción múltiple, tutela múltiple y delegación de guarda múltiple: para estos supuestos, se debe rellenar una única solicitud para todas las hijas o hijos del procedimiento.

, salvo en caso de parto múltiple, adopción múltiple, tutela múltiple y delegación de guarda múltiple: para estos supuestos, se debe rellenar una única solicitud para todas las hijas o hijos del procedimiento. Debe presentar esta solicitud en el plazo de 3 meses para poder cobrar la ayuda completa . Si la solicitud se presenta fuera del plazo de 3 meses, la ayuda se reconocerá desde el mes en que se presente la solicitud, sin derecho al periodo anterior. Eso sí, durante 2026 , de manera excepcional, se amplía el plazo de presentación hasta el 31 de diciembre . La ayuda tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026 o desde cuando corresponda.

para poder . Si la solicitud se presenta fuera del plazo de 3 meses, la ayuda se reconocerá desde el mes en que se presente la solicitud, sin derecho al periodo anterior. Eso sí, , de manera excepcional, de presentación . La ayuda tendrá desde el 1 de enero de 2026 o desde cuando corresponda. Podrán solicitarla las personas con residencia y empadronamiento en Euskadi desde hace un año en el mismo domicilio que el menor.

¿Cómo se cobran?

Las ayudas se conceden mediante pagos mensuales, siempre que se cumplan los requisitos, y se pagan desde el 1 de enero de 2026 o cuando corresponda. Las cuantías son las siguientes:

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200 euros al mes por cada hija o hijo de 0 a 4 años.

por cada hija o hijo de 0 a 4 años. 100 euros al mes por hijas o hijos de 4 a 7 años en: familias con tres o más hijas o hijos y familias monoparentales.

por hijas o hijos de 4 a 7 años en: familias con tres o más hijas o hijos y familias monoparentales. Si la hija o hijo tiene reconocida una discapacidad igual o superior al 33% o una dependencia, el importe de las ayudas se duplicará.

igual o superior al 33% o una dependencia, Incluye ayudas extraordinarias de pago único para los casos de parto múltiple, adopción nacional múltiple, tutela o delegación de guarda múltiple (tanto acogimientos como guardas por fines de adopción) y adopción internacional.

Las familias podrán solicitar las peticiones de ayuda, a través de la página web www.euskadi.eus y para resolver dudas se ponen a disposición tanto el e-mail, umeak@euskadi.eus como el número de teléfono, 945 01 80 00.