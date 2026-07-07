Ana Verdejo 07 JUL 2026 - 22:20h.

Se han desconfinado todas las urbanizaciones excepto dos, las más amenazadas por el incendio, que son la zona de El Farell y Sant Sebastià de Montmajor.

El origen del fuego en Sentmenat, Barcelona: una excavadora se incendió en una zona de campos de cultivo

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Las cosas han sido duras en primera línea de batalla contra el fuego en Cataluña. Como siempre. Con mangueras y palas, los bomberos de Cataluña han luchado a contrarreloj para detener las llamas en Sentmenat en la provincia de Barcelona a lo largo de la tarde por los focos secundarios. "Está vivo todavía no está controlado, no sabemos más", dicen los vecinos. 71 dotaciones y medios aéreos se concentran en el flanco izquierdo porque la mayor amenaza ahora es que aparezcan más focos secundarios. Se han desconfinado todas las urbanizaciones excepto dos, las más amenazadas por el incendio, que son la zona de El Farell y Sant Sebastià de Montmajor.

Excepto en estas dos zonas, se levanta el confinamiento en el resto de áreas confinadas por el incendio, pero se pide "no acercarse a la zona y continuar atentos a las indicaciones de las autoridades". Se ha enviado una ES-Alert a los municipios de Sentmenat, Caldes de Montbui y Castellar del Vallès (Barcelona).

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Pese a las buenas noticias, los vecinos solo tienen una palabra en la cabeza: incertidumbre. "Tengo una casa de madera. Me dio tiempo a cerrarlos todo, coger perros y bajarme para bajo...". Muy próximos al fuego, algunos vecinos de la urbanización el Farrell están en tensión permanente. "Tengo 3 gatos, tengo mi padre está preparándose para poder salir en cuanto pueda". También continúa activo el incendio de las Gavarras, en Girona, donde las llamas han arrasado 2.200 hectáreas.

Los incendios de las últimas horas parecen entrar ya en una fase de mayor control. El de Sentmenat, en Barcelona, es el que más preocupa, ya que se han registrado rebrotes durante la tarde, informa Andrea López. Tras una tarde "crítica", los Bomberos no han conseguido eso sí, estabilizar el incendio y afrontan la noche con "menos preocupación" antes de que las condiciones meteorológicas vuelvan a complicar la extinción del fuego mañana al mediodía.

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El jefe de los Bombers de la Generalitat, David Borrell, ha dado también buenas noticias al señalar que han conseguido frenar el flanco derecho del incendio e insiste en que aunque "aún no está estabilizado, está activo, los puntos que preocupaban están más estables". El objetivo siempre ha sido que el fuego no se fuera hacia Sant Feliu de Codines (Barcelona).

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Los otros incendios

En cuanto al resto de incendios en Catalunya, el Torrefeta i Florejacs (Lleida), que tiene un "potencial muy grande", se ha podido estabilizar. El de Carme (Barcelona), "se ha comportado muy bien" con solo un reavivamiento en un punto no crítico; afirma que ha afectado a unas 500 hectáreas y dice que en estos momentos está estabilizado. Lo mismo ocurre con el incendio en las Gavarres (Girona).

La subdirectora general de Coordinación y Gestión de Emergencias de Protecció Civil, Imma Solé, ha señalado que la ola de calor actual "durará días" y que, ante ello, en la reunión de este martes del Comité Técnico han hecho la propuesta de incluir algunos puntos más en la resolución publicada sobre restricciones por el peligro extremo de incendio forestal. Así, en los municipios que se encuentren en el nivel 4 del Plan Alfa se ha resuelto incorporar como medidas la suspensión de celebraciones de fiestas y cualquier actividad relacionada con el encendido o uso de fuego asociado a estas celebraciones. También se prohíbe el uso de material pirotécnico de "cualquier categoría" en las zonas fuera de los núcleos urbanos.