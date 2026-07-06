Una excavadora comenzó a arder en una zona de campos de cultivo y ha provocado el grave incendio en Sentmenat

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El fuego que avanza sin control en Sentmenat, Barcelona, y ha quemado ya 35 hectáreas ha tenido su origen en una excavadora que se ha incendiado, por causas que aún desconocidas, en una zona de campos de cultivo de difícil acceso, desde donde las llamas se han extendido con rapidez.

Así lo ha confirmado en declaraciones a la emisora RAC1 el alcalde de la localidad, Jordi Gilgado, quien ha detallado que el terreno abrupto está facilitando la propagación del incendio, que avanza ahora en dirección a la zona de El Farell.

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Gilgado ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que las llamas alcancen el sector conocido como el Balcón de Sant Llorenç, un escenario que, según ha advertido, haría el fuego todavía "más grave y difícil de controlar". El incendio, que afecta ya a decenas de hectáreas, ha obligado a la Generalitat a pedir el confinamiento preventivo de siete urbanizaciones y núcleos diseminados de la comarca debido a la aparición de focos secundarios.

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Todos los medios movilizados

Un centenar de efectivos de los Bomberos de la Generalitat, apoyados por 36 vehículos terrestres y doce medios aéreos, continúan trabajando en la zona para intentar frenar el flanco izquierdo del fuego. Según datos provisionales de los Agentes Rurales, el incendio ha quemado, aproximadamente, una superficie de 35 hectáreas de terreno mayoritariamente forestal.

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La Generalitat ha pedido confinar siete urbanizaciones y núcleos diseminados debido a la evolución del incendio forestal de Sentmenat, Barcelona, que avanza sin control lanzando focos secundarios y que ya ha afectado a unas diez hectáreas.

Según ha informado Protección Civil, debido a la evolución del incendio se ha enviado a las 16 horas una Es-Alert a los teléfonos móviles para pedir el confinamiento de la población de las urbanizaciones El Farell, Can Gurri, Sant Sebastià de Montjamor, el Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, Nord de Castellar del Vallès y Can Vinyals.