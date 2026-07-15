Asun Chamoso 15 JUL 2026 - 19:40h.

El séquito de una boda provocó una retención de siete kilómetros entre Sant Sadurní d'Osormort y Espinelves

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GironaDe nuevo, una imagen insólita en una carretera catalana. Si hace un mes, un hombre en silla de ruedas eléctrica fue pillado mientras circulaba por el arcén de la Ronda Litoral de Barcelona, esta vez ha sido en la autovía C-25. Varios vídeos grabados desde un turismo, difundidos en la cuenta de Instagram @circuliperladreta.cat, muestran cómo dos hombres sacan medio cuerpo por la ventanilla con el móvil en la mano desde un vehículo de matrícula extranjera.

Tal como ha adelantado el diario 'El Caso', el testigo que graba la escena afirma que se trataría de un séquito de una boda musulmana que convirtió la carretera en un caos circulatorio. Los hechos ocurrieron en el tramo comprendido entre Sant Sadurní d'Osormort y Espinelves en el Eix Transversal el pasado sábado 11 de julio.

En la situación, grabada desde uno de los turismos atrapados en la caravana, se ve cómo los coches empiezan a disminuir la velocidad, circulan con las luces de emergencia y se forma una retención de una veintena de vehículos, que tienen que reducir la marcha para evitar una situación de peligro.

Según cuenta el mismo testigo, los conductores tuvieron que recorrer así unos siete kilómetros detrás de la comitiva de la boda, que impedía el paso del resto de usuarios de la C-25. Viendo el caos y el riesgo, alertó al teléfono de emergencias 112. No fue hasta que la carretera pasó de dos a tres carriles cuando pudieron dejarlos atrás.