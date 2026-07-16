Los Bombers contienen el incendio de Aiguamúrcia, en una semana marcada por la sucesión de fuegos en Tarragona
Los Bombers de la Generalitat han dado por estabilizado este jueves, a las 17:54 horas, el incendio forestal declarado en el municipio de Aiguamúrcia (Tarragona), que ha afectado a 1,5 hectáreas.
El fuego quedó estabilizado tras varias horas de trabajo
El incendio se originó alrededor de las 14:00 horas y obligó a desplegar un amplio dispositivo para evitar su propagación.
Tras varias horas de intervención, los equipos de extinción lograron estabilizar el perímetro del fuego, aunque continúan trabajando sobre el terreno para asegurar la zona y evitar posibles reactivaciones.
En las labores de extinción permanecen movilizadas 27 dotaciones de los Bombers de la Generalitat, de las cuales cinco son medios aéreos, según ha informado el cuerpo de emergencias a través de la red social X. Este incendio es el quinto que se registra esta semana en el entorno de Aiguamúrcia, una circunstancia que mantiene en alerta a los servicios de emergencias y a las autoridades ante la sucesión de fuegos en la zona.
Una semana marcada por el riesgo de incendios
La repetición de incendios en este punto de la provincia de Tarragona coincide con una semana de elevado riesgo de fuego debido a las altas temperaturas, la baja humedad y el viento, unas condiciones que favorecen la rápida propagación de las llamas.
Ante este escenario, los Bombers mantienen la vigilancia sobre la evolución del incendio y recuerdan la importancia de extremar las precauciones para evitar nuevos focos en plena campaña de incendios forestales.