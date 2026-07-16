Asun Chamoso 16 JUL 2026 - 18:07h.

Agentes de la Guardia Urbana retiraron a los dos burros de la salida número 4 de la ronda de Dalt

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BarcelonaLos conductores que circulaban este miércoles por la tarde por la ronda de Dalt a la altura de la salida número 4 no daban crédito a la imagen insólita. En una de las vías circulatorias con más tráfico de Barcelona, había dos burros en medio del parterre que separa los dos sentidos de la vía a la altura del barrio de Horta.

En las imágenes difundidas por la cuenta de Instagram @circuliperladreta.cat, se puede ver cómo uno de los burros está distraído, tal vez viendo el gran volumen de coches a su alrededor, mientras el otro aprovecha la vegetación plantada para comer algo. Una escena, a pocos metros de la calzada de la ronda de Dalt.

Viendo el peligro que suponía que los dos asnos pudieran invadir los carriles de circulación, los servicios de emergencia recibieron varias llamadas alertando de la situación. Entre los avisos recibidos por el 112, estaba el del mismo propietario de los burros, quien explicó que los animales estaban acompañando a un rebaño que estaba pastoreando en Collserola y se habían escapado. Así pues, bajaron por la montaña y acabaron perdidos en medio de la ronda rodeados de turismos.

Intervención policial

La aparición inesperada obligó a la intervención de la Guardia Urbana, que tuvo que cortar la circulación para garantizar la seguridad viaria y retirar a los animales. Tal como se recoge en el vídeo grabado, con unas ramas en las manos, los agentes tiran de los dos burros, que les siguen a regañadientes. Poco a poco, cruzan la calzada de la ronda a paso lento y los llevan a un lugar seguro. Ahí los propietarios se reencontraron con ellos para trasladarlos de vuelta a Collserola.

Una escapada, con final feliz, que no provocó ningún sobresalto más.