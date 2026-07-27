La incidencia ha obligado a modificar la circulación habitual de los trenes y ha generado interrupciones en varios tramos del servicio

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Un incendio declarado en la catenaria de la línea L1 del metro de Barcelona ha provocado importantes afectaciones en la red de transporte público este lunes. Como consecuencia del incidente, la estación de El Clot ha tenido que ser cerrada al público, mientras que la estación de Glòries ha sido desalojada por motivos de seguridad.

Interrumpida la circulación en varios tramos de la L1

A causa del incendio, los trenes de la L2 han dejado de efectuar la parada habitual en la estación de El Clot. Además, el servicio de la L1 ha quedado interrumpido entre las estaciones de Florida y Plaça de Sants, así como entre Universitat y La Sagrera, mientras los equipos técnicos trabajan para resolver la incidencia.

Las autoridades han recomendado a los usuarios utilizar rutas alternativas hasta que pueda restablecerse la circulación con normalidad. Según ha contado el medio 'El Periódico', varias personas han sido atendidas por inhalación de humo tras el incidente, aunque por el momento no ha trascendido la gravedad de su estado.

Por su parte, Protecció Civil de Catalunya ha activado la alerta Ferrocat, el protocolo previsto para incidencias que afectan al transporte ferroviario, mientras continúan las labores para extinguir el incendio y recuperar el servicio lo antes posible.

Atendidas unas 120 personas, ninguna grave

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha atendido a unas 120 personas, ninguna de ellas grave, por el incendio en la catenaria de la línea 1 del metro de Barcelona que ha obligado a desalojar la estación de Glòries y a cerrar la de El Clot.

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Según ha informado el SEM, por este incendio los equipos de emergencias sanitarias han valorado la situación de unas 120 personas, si bien ninguna de ellas reviste gravedad.

El SEM ha activado a 19 ambulancias para atender a las personas afectadas por esta incidencia, provocada por un incendio originado hacia las 16.00 horas en la catenaria de la línea 1 del Metro, que ha obligado a desalojar la estación de Glòries y a cerrar la del Clot.