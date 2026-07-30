Se eleva a 373 los animales infectados desde el inicio del brote

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La Conselleria de Agricultura de la Generalitat ha confirmado la detección de un nuevo caso positivo de peste porcina africana (PPA) durante la última semana en Cataluña. El contagio se ha localizado dentro de la zona delimitada de alto riesgo, que se mantiene sin cambios y abarca 19 municipios.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, el nuevo caso se ha registrado en la provincia de Barcelona, por lo que la zona de alto riesgo continúa sin modificaciones mientras se mantienen activas las medidas de vigilancia y control para evitar la propagación de la enfermedad.

Las autoridades sanitarias continúan realizando un seguimiento de la evolución del brote con el objetivo de proteger tanto a la fauna silvestre como a las explotaciones ganaderas.

373 animales infectados desde el inicio del brote

Durante los últimos siete días se han analizado 415 muestras, de las que una ha resultado positiva, lo que sitúa la tasa de animales infectados en el 0,20 %.

Con este nuevo caso, el número total de animales infectados desde el inicio del brote asciende a 373. La peste porcina africana es una enfermedad vírica que afecta exclusivamente a cerdos y jabalíes, por lo que no supone ningún riesgo para la salud humana ni para el consumo de carne de cerdo.

Sin embargo, se trata de una enfermedad altamente contagiosa y con una elevada mortalidad entre los animales afectados, lo que obliga a mantener estrictas medidas de vigilancia para evitar su expansión y proteger al sector porcino. En Cataluña, el brote detectado hasta el momento afecta a ejemplares de jabalí silvestre, sin que se hayan confirmado casos en explotaciones de porcino doméstico.