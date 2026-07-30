“Me he abstenido de participar en cualquier asunto del proceso", ha declarado la alcaldesa, pese a resolver la designación de miembros del tribunal

"El proceso de selección ha sido impoluto, y todos los concejales tienen acceso a este expediente para comprobarlo", defiende

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RipollLa hija mayor de Silvia Orriols, alcaldesa de Ripoll y líder del partido Aliança Catalana, ha sido contratada como policía local de la localidad gerundense por la vía de urgencia en un proceso de selección directa contemplado por la ley, pero en el que la regidora resolvió la designación de los miembros del tribunal, lo que ha suscitado una significativa polémica ante la cual ha salido al paso: “No he colocado a nadie a dedo. De la misma manera que no puedo beneficiarla con mi cargo, tampoco le puedo impedir cumplir su sueño”, ha declarado.

Asegurando que “desde el principio”, cuando su hija Guinadell Orriols le comunicó su intención de apuntarse a la convocatoria, “sabía el riesgo que corría”, la alcaldesa, ataviada con una camiseta de la propia Policía Local, se ha defendido pronunciándose durante el pleno ordinario del consistorio, hablando expresamente sobre la cuestión ante los “rumores” que apuntan que habría “enchufado” a su hija.

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La alcaldesa de Ripoll niega haber influido en la contratación de su hija como policía local

“Me he abstenido de participar en cualquier asunto del proceso", ha recalcado, llegando a desvelar que su hija había obtenido las mejores notas en todas las pruebas del proceso que se inició el pasado 11 de junio “con carácter de urgencia” para cubrir una plaza de interino dentro del cuerpo policial.

Anunciado como un proceso de “selección de personal por selección directa”, con la firma del secretario general del Ayuntamiento, Gerard Soldevila, como requisitos se establecía la mayoría de edad, tener al menos el bachiller, un nivel medio de catalán y permiso de conducir, valorándose así mismo “la experiencia en el ámbito policial”.

En el marco del proceso, y pese a subrayar que se ha “abstenido de participar en él”, el 30 de junio, una semana después del cierre del plazo de postulaciones, resolvió sobre aspectos clave del proceso, como recoge el propio decreto, al designar los miembros del tribunal, un sargento y dos cabos, que tutelaron el proceso de evaluación y selección.

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Silvia Orriols habla de un proceso de selección “impoluto” y se desmarca de un conflicto de intereses

La alcaldesa, sobre la cual el decreto recuerda que ostenta además “el comando superior de la Policía Local”, ha insistido, no obstante, en defenderse.

"El proceso de selección ha sido impoluto, y todos los concejales tienen acceso a este expediente para comprobarlo. Pero lo que les interesa no es el expediente que demuestra que no ha habido ningún tipo de trato de favor ni de interferencia. Lo que les interesa es hacer correr rumores", ha subrayado.

Según ha explicado, se abrió una convocatoria de plazas por la urgencia ante la falta de efectivos para cubrir las bajas y el periodo vacacional, ante lo cual ha señalado: "Mi hija, que lleva tiempo estudiando para presentarse a las oposiciones de policía, se apunta como cualquier otro ciudadano mayor de edad".

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Incidiendo en que como alcaldesa no puede beneficiar ni perjudicar a nadie sirviéndose de su cargo, ha reiterado: "Es exactamente lo que he hecho. Mantenerme al margen del proceso de selección tal y como marca la ley”.

Además, ha criticado la propuesta de Junts per Ripoll después de que el grupo le haya pedido delegar las competencias de la concejalía de Seguridad para evitar un "conflicto de intereses" tras la incorporación de su hija al cuerpo, ante lo que ha contestado: “La Policía Local no cuelga de la concejalía de Seguridad e Inmigración como se piensa, sino directamente de Alcaldía. ¿Qué quiere, que renuncie a la alcaldía? A mí de aquí sólo me echarán los ripollenses", ha sentenciado.