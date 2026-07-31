Prisión provisional para el acusado de matar a su pareja en Sant Martí de Barcelona

El acusado de matar presuntamente a su pareja en el distrito de Sant Martí ingresa en prisión provisional sin fianza, investigado por un delito de homicidio

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La jueza de la plaza 5 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Barcelona ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre acusado de matar presuntamente a su pareja este martes en el distrito barcelonés de Sant Martí.

Al detenido se le investiga por un presunto delito de homicidio.

Prohibición de comunicarse con los hijos y la familia de la víctima

Según ha informado el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la magistrada también ha acordado como medidas cautelares la prohibición de comunicación y de aproximación tanto a los hijos de la pareja como a los padres de la víctima. El hombre fue detenido durante la madrugada del miércoles, después de entregarse voluntariamente en una comisaría, tras haber huido del lugar donde presuntamente se produjo el crimen.

Los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso de los hechos sobre las 19:47 horas del martes e iniciaron la investigación para esclarecer lo sucedido.