Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Catalunya

Prisión provisional para el acusado de matar a su pareja en Sant Martí de Barcelona

EuropaPress_6092893_vehiculo_mossos_desquadra_16_julio_2024_barcelona_catalunya_espana_mossos
Imagen de recurso de un vehículo de los Mossos d'Esquadra. Europa Press
Compartir

La jueza de la plaza 5 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Barcelona ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre acusado de matar presuntamente a su pareja este martes en el distrito barcelonés de Sant Martí.

Al detenido se le investiga por un presunto delito de homicidio.

Prohibición de comunicarse con los hijos y la familia de la víctima

Según ha informado el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la magistrada también ha acordado como medidas cautelares la prohibición de comunicación y de aproximación tanto a los hijos de la pareja como a los padres de la víctima. El hombre fue detenido durante la madrugada del miércoles, después de entregarse voluntariamente en una comisaría, tras haber huido del lugar donde presuntamente se produjo el crimen.

PUEDE INTERESARTE

Los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso de los hechos sobre las 19:47 horas del martes e iniciaron la investigación para esclarecer lo sucedido.

Temas