Una avería eléctrica en la torre de control paraliza la actividad en el aeropuerto El Prat

Una hora más tarde, el gestor aeroportuario ha anunciado que el aeropuerto ya había recuperado "el 100 % del suministro eléctrico"

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Una incidencia en la alimentación eléctrica de la torre de control del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat ha obligado a detener este mediodía los despegues y aterrizajes en el aeropuerto y está provocando retrasos en la operativa.

Aena ha informado a las 14:18 horas en la red social X de que estaba subsanando el fallo eléctrico y ha pedido a los pasajeros que consulten el estado de su vuelo con la compañía aérea.

Una hora más tarde, el gestor aeroportuario ha anunciado que el aeropuerto ya había recuperado "el 100 % del suministro eléctrico", aunque la operativa se está restableciendo de forma progresiva.

Demoras importantes

De las 1.124 operaciones programadas en el aeropuerto para hoy, se han producido 10 desvíos, según Aena, que en su web informa de decenas de retrasos en los vuelos de hoy, algunos por más de dos horas.

Los controladores aéreos han explicado en esa misma red social que los aviones han vuelto a aterrizar con una separación entre ellos muy superior a la habitual, y han advertido de demoras importantes, que también recoge la web de la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea (Eurocontrol).

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Algunos pasajeros están informando en redes sociales de que llevan dentro del avión más de dos horas, mientras que Aena no ha detallado cuántos vuelos se han visto afectados.

El aeropuerto de Barcelona cerró julio con un récord de 5,8 millones de pasajeros, un 6 % más que un año antes, y afronta la segunda quincena de agosto con la huelga indefinida del servicio de tierra de Groundforce