La decisión de reintroducir los controles en determinadas fronteras se mantendrá en vigor hasta el 7 de septiembre

España responde a Meloni y restablece los controles fronterizos "aleatorios" a los viajeros procedentes de Italia

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MadridFernando Grande-Marlaska ha informado a la Unión Europea de los controles fronterizos aleatorios a quienes lleguen a nuestro país desde Italia, una medida que adelantó este 7 de agosto el Gobierno de España.

Se trata de una medida proporcional que se ha introducido de forma temporal, en respuesta a la establecida por el Ejecutivo de Giorgia Meloni, que se negó a levantar los controles y registros impuestos a viajeros españoles.

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Según ha detallado el Ministerio del Interior, se ha puesto ya en marcha en aeropuertos y puertos que mantienen conexiones directas entre el Reino de España y la República de Italia.

La comunicación ha sido remitida a la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Henna Virkkunen; al comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner; a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y a la secretaria general del Consejo de Ministros de Interior de los Estados miembros de la Unión Europea y de los Estados asociados a Schengen, Thérèse Blanchet.

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En el escrito, Grande-Marlaska explica que las autoridades españolas siguen con atención la evolución de la situación migratoria en el espacio Schengen y, en particular, la presión migratoria registrada en la ruta del Mediterráneo central.

Esa que afecta a la República Italiana y que tiene efectos sobre distintos Estados miembros por la actividad de las redes de delincuencia transfronteriza vinculadas a la migración irregular.

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Controles que no son sistemáticos hasta el 7 de septiembre

Dadas las posibles repercusiones de esta situación para el orden público y la seguridad interior, España ha implantado la medida de conformidad con los artículos 25 y siguientes del Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, que establece el denominado Código de Fronteras Schengen.

Se mantendrá activa hasta las 00:00 horas del 7 de septiembre, aunque este plazo podrá modificarse según evolucionen las circunstancias que han justificado su adopción.

Los controles a los pasajeros que entren en nuestro país y procedan de Italia no son sistemáticos. Se realizan en la puerta de avión (salida de la pasarela de acceso a la aeronave) "sin que conlleve una desviación a una zona de control fronterizo exterior".

Así lo han especificado fuentes del Ministerio del Interior a EFE. Añaden que en función del número de pasajeros de cada vuelo, se dispone del número adecuado de policías de Frontera encargados de realizar cada control.

Verifican si tienen pasaporte, visado o tarjeta de residencia

Verifican el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Código de Fronteras Schengen; es decir, si disponen de pasaporte válido en vigor y, en su caso, de visado o tarjeta de residencia.

"Se pretende en todo momento la mayor colaboración con los pasajeros y miembros de la compañía, de manera que los nacionales de estados miembros queden eximidos de la inspección y se permita una mayor agilidad de la salida de los viajeros", precisa Interior.

Si se da el caso, se tramitaría la denegación de entrada o el procedimiento que se precise. "Todo ello con respeto de las garantías y derechos que establece la normativa de extranjería", concluye.