Claudia Barraso 13 AGO 2026 - 19:49h.

Los tres ocupantes no tenían permiso de circulación ni los papeles en vigor del coche que conducían

Una mujer roba una máquina dispensadora de agua de 1,2 metros y se la lleva bajo una manta en un carrito de bebé en Granada

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Los Mossos d’Esquadra han informado a través de redes sociales que han parado un coche con tres ocupantes en su interior en Gràcia que circulaban sin carnet, ITV, ni seguro del coche.

Los agentes locales estaban haciendo un control rutinario cuando vieron un vehículo sospechoso y comportamiento extraño cuando vieron el control. Al pedirles el permiso de conducir, ninguno de ellos tenía el carné, además cuando comprobaron los papeles del coche se dieron cuenta de que ninguno de ellos estaba dado de alta, ni tenía la ITV hecha ni un seguro.

Los Mossos pidieron a los implicados que bajasen del coche para poder revisarlo en profundidad, y entonces es cuando se dieron cuenta de que llevaban múltiples productos, la mayoría de ellos carne, valorados en casi 400 euros. Tras una corta y rápida investigación concluyeron con que todos esos alimentos habían sido robados.

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Todos los productos fueron devueltos al local

Las autoridades no han confirmado cómo determinaron que los productos habían sido robados, pero así lo confirmaban publicando una fotografía de todos los alimentos que fueron requisados del interior del coche que pararon en el control, explicando que todos ellos fueron devueltos al local de donde fueron robados.

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Al menos una persona ha sido detenido “por orden policial y cuatro personas están siendo investigadas por robo y un delito contra la seguridad vial, al circular sin permiso de carné y en un coche que no cumple con la normativa de circulación, poniendo en peligro, no solo su seguridad, sino también la de las demás personas que circulan por las carreteras.

Por el momento, no hay más información si se ha llevado a cabo otra detención o si han demostrado que las personas que están siendo investigadas tienen algo que ver con el lote robado de carne que encontraron en el interior del vehículo y que finalmente pudieron devolver al establecimiento desde donde se lo llevaron.