Detenido por atracar dos comercios con un cuchillo en el área metropolitana de Granada

Redacción Andalucía Granada, 12 AGO 2026 - 11:14h.

La Guardia CIvil ha detenido al sospechoso, a un hombre de 40 años, como presunto autor de dos delitos de robo con violencia e intimidación

El detenido ocultaba su identidad bajo un casco y cubriéndose el rostro y utilizaba un cuchillo para amenazar a los empleados

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La Guardia Civil ha arrestado a un hombre de 40 años al que se le imputan dos atracos a punta de cuchillo cometidos en dos establecimientos del cinturón de Granada.

El primero de los asaltos tuvo lugar el pasado 31 de julio en un supermercado de la localidad de Peligros. El presunto autor accedió al establecimiento armado con el cuchillo ocultando su identidad bajo un casco de motocicleta y cubriéndose el rostro.

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Tras amenazar a la cajera, le exigió que le entregara el dinero de la caja registradora. Una vez conseguido el botín, abandonó el establecimiento y huyó del lugar, tal y como informa el instituto armado en un comunicado.

Huyó en moto con matrícula oculta

Tras la correspondiente denuncia, los agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil del municipio vecino de Maracena iniciaron una investigación, en el marco de la operación “Tricotel”, para tratar de identificar al responsable. Los investigadores contactaron con la Policía Local del municipio, cuyos agentes habían intervenido inicialmente tras el robo, y estos les facilitaron las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia de la zona.

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El análisis de las imágenes captadas por las cámnaras del supermercado permitió localizar la moto que el presunto atracador había utilizado para huir tras cometer el robo y que tenía la matrícula oculta. A partir de este indicio, los guardias civiles continuaron las gestiones encaminadas a identificar tanto el vehículo como a la persona que lo conducía.

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Segundo atraco en 10 días

El segundo golpe se produjo este lunes 10 de agosto en otro establecimiento del cinturón granadino, esta vez en la localidad de Maracena. El autor utilizó prácticamente el mismo modus operandi del anterior robo. Esto hizo pensar a los investigadores de la Garuadia CIivl a sospechar desde el primer momento que ambos atracos estaban relacioandos y que podían haber sido cometidos por la misma persona.

El análisis de las cámaras de videovigilancia cercanas al segundo establecimiento permitió comprobar que el ciclomotor utilizado para huir coincidía con el del primer robo. Asimismo, las características físicas del asaltante y su misma forma de actuar reforzaron la hipótesis de que se trataba del mismo autor.

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Los indicios obtenidos en ambas investigaciones permitieron finalmente a los agentes identificar al sospechoso. Entre las comprobaciones realizadas, los agentes localizaron en su domicilio un ciclomotor cuyas características coincidían exactamente con las del vehículo utilizado para huir tras los dos robos.

Con todas las pruebas recabadas, la Guardia Civil procedió este martes a la detención del varón de 40 años como presunto autor de dos delitos de robo con violencia e intimidación, que ya ha sido puesto a disposición judicial.