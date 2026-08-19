Claudia Barraso 19 AGO 2026 - 18:15h.

Dos de sus amigos se lanzaron al mar para intentar rescatarle al ver que no podía salir, pero terminó ahogándose

Un adolescente de 14 años muere ahogado en una cala entre Amadores y Puerto Rico, en Gran Canaria

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Jeremías Andeme Ondo, el joven de 14 años que falleció ahogado entre las playas de Puerto Rico y Amadores, en Mogán, tuvo un fatal desenlace tras lanzarse al mar en un lugar que ya acumula cientos de muertes en los últimos cinco años.

Según confirma el medio ‘La Provincia’, el grupo con el que se encontraba momentos antes de su muerte, le aconsejó que no se bañase, pero él les ignoró y decidió adentrarse en la cala. Dos de ellos vieron que, poco después de arrojarse al agua, no podía salir por su propia cuenta y decidieron lanzarse para salvar a su amigo, arriesgando sus propias vidas.

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Los amigos de Jeremías consiguieron salir a nado y los servicios de emergencia no tuvieron que rescatarles, pero no consiguieron cumplir su objetivo de sacar al joven con vida quien, supuestamente y según han asegurado los otros adolescentes, no tenía mucha experiencia en el nado. La Policía ha confirmado al mismo medio que el cuerpo del menor estaba sumergido a un metro de profundidad cuando los profesionales consiguieron dar con él.

Tenía siete hermanos y su madre vive en Guinea Ecuatorial

Jeremías vivía en Gran Canaria, junto a sus siete hermanos. Su madre reside en Guinea Ecuatorial y los apoyaba económicamente desde la distancia. El joven era un apasionado del fútbol, tanto que destacó en varios equipos donde dejó huella entre muchos de los que fueron sus compañeros. El último club en el que jugó, ‘Arucas CF’, ha publicado un post donde lamenta su fallecimiento.

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“Con enorme tristeza hemos recibido la noticia que jamás desearíamos transmitirles. Ha fallecido Jeremías Andeme Ondo, jugador perteneciente al club la pasada temporada en la Categoría Infantil Preferente. Nos dejas consternados y con el alma rota. Tú sonrisa y alegría se mantendrán en el tiempo en nuestros corazones”.

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Un minuto de silencio en su honor

Además, han realizado un minuto de silencio antes del comienzo del partido contra el CD Bañaderos bajo el lema “te recordaremos siempre”. Durante el acto, se ha podido ver a muchos de sus compañeros del club afectados por la terrible noticia del fallecimiento del joven.

Iba a jugar en el mismo club que su hermano

El que sería su próximo club, ‘Acodetti CF’, también ha dedicado unas emotivas palabras a través de un comunicado publicado en redes sociales: "Jeremías iba a formar parte de nuestro Cadete A y estamos seguros de que su alegría, su pasión y su buen corazón habrían dejado una huella imborrable en nuestro club y en todos los que lo conocimos".

"En estos momentos tan difíciles, enviamos toda nuestra fuerza, cariño y apoyo a su familia, amigos y a su hermano Isaías, quien forma parte de nuestra gran familia naranja. Te recordaremos siempre. Tu luz y sonrisa vivirán en cada entrenamiento, en casa partido y en cada rincón de nuestro club”.